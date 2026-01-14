Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜热火险胜太阳终结三连败 太阳20分逆转失败 布鲁士离奇恶犯葬送比赛（有片）

更新时间：13:12 2026-01-14 HKT
迈阿密热火作客凤凰城上演惊险好戏，虽一度领先达20分却被反超，但末段在艾迪巴约（Bam Adebayo）火力全开连取关键分数，配合包维尔（Norman Powell）外线支援，最终以127：121击退太阳，终止球队三连败，同时终结对手的三连胜势头。

热火开局手感火热，半场后持续压制，至第三节一度拉开至20分优势。惟太阳迅速变阵回应，第三节余9分17秒在保卡（Devin Booker）领军下打出一波13：0，随后外线连番命中，单节以38：21强势反扑，并于第四节初段首次反先。

决胜时刻风云再变。终场前3分32秒，太阳一度将分差扩至6分，但艾迪巴约即时挺身救驾，全场攻入29分外加9个篮板。他先在底角踩住三分线射入中投，继而于弧顶与左侧45度连续命中两记关键三分，个人独取8分，瞬间把比分反超至116：114，为热火重夺主导。

最后48秒，包维尔投进关键三分，今仗贡献27分，帮助热火取得121:118的三分领先。但随后场上出现戏剧性一幕：至读秒阶段余11.5秒，太阳前锋布鲁士（Dillon Brooks）三分出手后在空中拉倒防守的域坚斯（Andrew Wiggins），被判恶意犯规；域坚斯两罚全中，彻底锁定胜利。太阳本季第二度尝试从20分落后中上演大逆转，最终仍功亏一篑，落后至少20分的赛事战绩续写0胜11负。

此役过后，热火止跌回勇，斩断三连败阴霾；太阳则吞败收场，三连胜告终。

