NBA｜「一眉」戴维斯左手伤无需手术 料六周复出 交易传闻持续升温

即时体育
更新时间：12:14 2026-01-14 HKT
发布时间：12:14 2026-01-14 HKT

达拉斯独行侠公布，球队球星「一眉」安东尼·戴维斯（Anthony Davis）于与医生会面后，确认左手伤势无需动刀，预计约六星期可望痊愈。不过根据ESPN报导，即使避过手术，戴维斯仍可能休战八周或更久。

此前有报道指，戴维斯或需接受修补韧带的手术，复出期原被预计需数月之久。随着2月5日交易截止日临近，独行侠已就戴维斯与多支有兴趣球队重启并持续进行交易讨论，动向备受关注。

现年32岁的戴维斯于上周四作客不敌爵士一役末段，防守麦健伦（Lauri Markkanen）突破时不慎伤及左手。该战「一眉」上阵35分钟，攻入21分、摘下11个篮板，另有4次助攻与1次封阻，表现全面。

自上季二月以备受争议的大交易从洛杉矶转投达拉斯、作为换取当积（Luka Doncic）的核心筹码后，戴维斯伤病不断，至今在常规赛仅为独行侠披甲29场。本季至今出战20场，场均贡献20.4分、11.1个篮板、2.8次助攻及1.7次封阻。

数据显示，独行侠在戴维斯上阵时战绩为10胜10负；缺阵时则仅5胜15负。球队现阶段面临长远规划，围绕年度最佳新秀热门法拉格（Cooper Flagg）打造未来核心，在权衡战绩与健康管理之间，如何处理戴维斯的复健与潜在交易，将成为达拉斯未来数周的焦点。

