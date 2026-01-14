NBL｜香港⾦⽜作客⼤胜湖北文旅35分 开季八连胜

香港⾦⽜周二（13 ⽇）在 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL），作客⼤胜 118：83 ⼤胜湖北文旅，开季八连胜！

挟开季七连胜的强势出击，香港⾦⽜今仗派出孙晨然、刁展望、卢艺文、巴尔文（Ondřej Balvín）及美⾂钟斯（Mason Jones）正选上阵。比赛甫开始，香港⾦⽜已迅速入局，上仗对⼭东蜜獾三分球 3 射 3 中的孙晨然延续火热⼿感，开赛即命中⼀记三分球先声夺⼈。其后卢艺文接⼒发威，⾸三次起⼿全数命中，包括两记三分球，单节攻入 8 分。内线⽅⾯，巴尔文凭借⾝⾼与对抗优势频频杀入禁区取分，包括两次精彩入樽，⾸节亦贡献 7 分。不过，湖北文旅⾸节命中率同样⾼企，接近七成，双⽅你来我往，战况胶着，香港⾦⽜⾸节仅以 34：31 稍占上风。

次节，孙晨然先以⼀记⾼难度两分揭开序幕，其后美⾂钟斯全⾯接管比赛，不但多次为队友穿针引线，⾃⼰亦命中三分球，并完成⼀次偷截后快攻得⼿，带领球队打出⼀段 14：2 的攻势，迅速将比分拉开⾄ 48：33。得势不饶⼈的香港⾦⽜持续加强火⼒，后备上阵的厄特尔⼆世（Michael Ertel II）多次凭速度与个⼈突破能⼒得分，配合孙晨然及董健各⾃射入⼀记三分球，半场结束时，香港⾦⽜已以 66：42 领先返回更衣室。

香港⾦⽜上半场投篮命中率⾼达 67.5%，三分球 13 射 7 中；防守端同样表现抢眼，半场已录得 9 次抢断，篮板数亦较对⼿多出 7 个，成为拉开比分的关键。换边后，香港⾦⽜继续主导节奏，第三节开段先后由巴尔文建功、唐才育命中三分球，以及刁展望两次进攻得⼿，打出⼀段 9：0 攻势，确立优势。其后比赛节奏稍趋平稳，双⽅互有攻守，香港⾦⽜凭多点开花的进攻火⼒，始终将分差维持在 20 ⾄ 30 分，并以 96：63 的比分进入最后⼀节。

末节，香港⾦⽜继续保持⾼度专注，董健与阿诺斯克（E.J. Anosike）⿑⿑挺⾝⽽出，化⾝「第四节先⽣」，肩负起球队进攻重任。贵为上季「三分王」的董健单节射入两记三分球，贡献 8 分；阿诺斯克则以多样化的进攻⼿段同样单节独取 8 分，带领球队第四节以 22：20 再下⼀城。最终，香港⾦⽜以 118：83 ⼤胜湖北文旅，开季豪取八连胜，继续成为今季 NBL 唯⼀保持不败的球队。

香港⾦⽜今仗共有 5 名球员得分上双。董健射入 4 记三分球，交出 15 分；厄特尔⼆世攻入 16 分；孙晨然取得 10 分；阿诺斯克同样贡献 16 分；⽽巴尔文则以全队最⾼的 20 分外加 6 个篮板领衔全队。美⾂钟斯亦有全⾯演出，录得 10 次助攻、9 分及 5个篮板。

香港⾦⽜总教练解立彬赛后表⽰：「四连客的第⼆场，确实客场作战，⼤家在⾝体的疲劳上，在旅途上还是看得出来。其实第⼀节我们准备的已经很多了，⼤家作业也很到位，但是在遇到困难的时候，更多的是看到了⼤家成⻑吧。这场比赛能看到球队好多的潜⼒在挖掘，所以希望继续努⼒吧，相信球队还有更多的⼒量再去挖掘。」

香港⾦⽜将会继续作客之旅，远征焦作和张家⼝，连续应付多场客场硬仗。球队其后将于 1 ⽉ 20 ⽇重返福⽥主场，迎战⽯家庄翔蓝。另外，球队会于 1 ⽉ 23 ⽇启德体艺馆迎战⻑沙勇胜。