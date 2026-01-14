拳击｜林瀚期击败佐佐木琉久夺OPBF银腰带 阿期：证明香港唔系梦想嘅坟场

首届「香港职业拳击新人王」今晚在伊利沙白体育馆盛大举行，同场决出5位新人王而且有2场国际排名赛，压轴好戏更有本地不败拳王林瀚期（阿期）硬撼日本新星佐佐木琉久（Ruku Sasaki)，争夺东太平洋次中量级银腰带，阿期同佐佐木打足10个回合需要以点数判决才分出胜负，最终裁判一致判决阿期获胜，成功赢下腰带。

林瀚期勇夺OPBF银腰带 亲身证明香港不是梦想的坟场

首届「香港职业拳击新人王」今晚盛大举行，同场除了决出5位不同量级的新人王之外，亦有2场国际排名赛，而压轴好戏便是由现年30岁的本地不败拳王林瀚期，对上年仅23岁的日本青年冠军佐佐木琉久，握有主场之利的阿期一出场便气势如虹，全场高呼阿期的名字，而前五回合阿期亦凭着出色的战术执行，一次又一次完成有效打击，并在中场在积分上取得领先，但进入到下半五回合，佐佐木琉久开始进入状态，慢慢转守为攻展开局势，但阿期依旧沉著应战，打好每个防守后再作出反击，丝毫不给予对手任何机会，最后一回合钟声响起，2人需要以点数判决分出胜负，最终三位评判以97:93，96:94和97:93一致判决阿期获胜，勇夺OPBF次中量级银腰带。

阿期赛后受访表示对手是一个力量型选手，自己只是执行教练的计划去打，也很尊重对手和很开心能和这样的拳手交手，对于今次夺得银腰带的意义，阿期直言：「其实我自己就好想证明其实香港都有好多好嘅运动员可以做到，如果可以多啲人去资助佢哋帮助佢哋嘅话，因为我就系多得到好多好多人嘅帮助啦。 当然我自己嘅努力都系一回事，但系我希望大家可以多啲去帮助香港嘅运动员。」

另外阿期也直呼表示：「我想讲香港并唔系一个梦想嘅坟场！」他提到许多人会说香港不要讲梦想，但他选择继续追梦，牺牲一些自己生活中的时间去换取实现梦想，他也希望更多年青拳手去追梦，他表示：「我希望多啲人去帮助有梦想嘅运动员，即系我唔我唔系好生都30啦，多啲年青人同埋多啲后辈，希望佢哋努力啲打，可以令到香港职业拳击呢个呢个池更加大，多啲人去参与成件事就会越嚟越好，因为如果香港职业拳击冇一个好嘅内循环嘅话，咁其实件事都好难越嚟越好。」目前身兼教练维持生计的阿期也希望可以借此机会有更多人可以帮助职业拳手，令他们可以更专注于训练，自己也可以冲击更高的成就。

记者/摄影:魏国谦