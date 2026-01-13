剑击｜「世一」蔡俊彦抱恙凯旋 喜见「新力军」有力接棒:「现在香港劲的男花不只我同张家朗」

男子花剑「世一」蔡俊彦（Ryan）周二带著巴黎世界杯一金一银凯旋，谈到24小时内连夺个人赛银牌及团体赛金牌，团体排名由原本第7升至第5位，Ryan坦言能在2026年甫开始夺得团体金牌比自己拿个人赛奖牌更开心，他说这「只是个开始」，亦给予整个团队一支强心针：「我觉得巴黎站这面团体冠军只是一个起步，未来希望团队冲击到世界排名第一，拿到奥运团体赛金牌。」

Ryan(右)因喉咙痛出闸时已戴著口罩，旁为体院物理治疗师Marco。徐嘉华摄

徐嘉华摄

Ryan手上的一金一银，是他在巴黎站世界杯的成果，他说团体赛的金牌令他喜出望外，亦是最最开心的一个团体赛成绩。徐嘉华摄

Ryan认为这面世界杯团体赛金牌只是一个开始，亦为香港队打下一支强心针，证明香港队是做到的。徐嘉华摄

世界杯夺冠后 香港男花队升至世界排名第5

Ryan在巴黎站世界杯的团体赛伙拍张家朗及2位「千禧后」小师弟林浩朗及郑铁男过关斩将杀入决赛，以45:38胜「世二」美国队夺冠，是继2024年5月在香港站夺同一比赛男花团冠军后的第2次，Ryan认为巴黎这面团体金牌别具意义，他说：「你问每位剑手，一年6、7站世界杯、大奖赛，大家都会向往在巴黎站夺金，因为比赛气氛最好，整个场地设施最靓，除世锦赛以外，这次能跟队友一齐拿到团体金牌，真是最最最开心的一次，亦让一众年轻剑手看到，我们真的可以拿到冠军。」香港男花队周日夺巴黎站世界杯团体金牌后，世界排名由原本第7位升至第5位，位居意大利、美国、法国及日本之后。

上周日的巴黎世界杯团体赛金牌，功臣包括林浩朗(前排右三起)、蔡俊彦、张家朗及郑铁男。香港剑总图

大赞「千禧后」师弟具冲击力

更开心是见到一班「后浪」越来越具竞争力，因喉咙痛戴著口罩的Ryan说：「现在男花劲的人已经不只我跟张家朗，起码有6-8个具备能力在国际赛争取好成绩，只是他们年纪比较轻，仍未全部展现出来，长远来讲要成为世界劲的团队需要有更多更多打得叻的人，现在真的出现很多，希望未来有10-12个。」

徐嘉华摄

预测今年9月名古屋亚运会师弟们争崩头

Ryan点名谈到有份夺巴黎男团金牌的「千禧后」师弟林浩朗、郑铁男，还有梁千雨及何承谦，他认为今年9月名古屋亚运会的团体资格，一众师弟们会争崩头。28岁的Ryan亦笑言自己不觉间跟家朗已是队中最老的剑手，他说：「不知不觉间突然变了最大（相对于其他千禧后师弟），心情仍未准备好，但的确责任是多了，但暂时我们磨合得不错。」

Ryan认为20岁的郑铁男曾是世少金牌(2022年），具备一定实力，亦欣赏他在团队中的投入程度及积极态度，而18岁的林浩朗曾是Ryan的学生，现在Ryan已视对方是自己队友及兄弟，他希望他跟家朗结合一众「新力军」在团体赛「走得更远」。

去年中开始大爆发的Ryan（包括连夺上海大奖赛、亚锦赛及世锦赛金牌及升上世界第一），这气势延续至今个赛季，在上月日本世界杯先夺个人赛金牌，到上周六巴黎站世界杯，他杀入个人赛决赛，仅负美国一哥陈海翔，对于一个月内连夺世界杯个人赛一金一银，Ryan说：「上月日本站的金牌给我打了一支好大的强心针，感觉自己可能在这阶段是世界上最劲一个，对往后的比赛，信心的确比以前大。」他表示，2026年的最大目标包括7月在香港主场的世界锦标赛，无论是个人赛及团体赛都争上颁奖台。

记者/摄影：徐嘉华