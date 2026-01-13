NBA｜76人作客115:102击败速龙 夺冠功臣罗利上场引主场球迷欢呼（有片）

76人周一继续背靠背对速龙的第二战，上战76人主场以1分惜败，今次76人作客凭麦斯尔(Tyrese Maxey)以6成命中率轰入33分下，成功以115:102击败速龙复仇，在胜负已分的最后时刻，速龙主场球迷齐高呼要前夺冠功臣罗利(Kyle Lowry)上场，最终亦得尝所愿引起全场欢呼。

Raptors fans kept chanting “We want Lowry.” As soon as he checked in, Scotiabank Arena went crazy. 😅 pic.twitter.com/tVED7WrEhK — Atinc Goc (@atinc_goc) January 13, 2026

76人作客轻取速龙 罗利或最后一次速龙主场上阵引我全场欢呼

今战76人为求复仇速龙，首节已经火力全开，麦斯尔首节已经狂轰18分，助76人第一节打成45:28建立起17分优势，第2节76人继续维持5成命中率，上半场打完已经领先80:51提早进入垃圾时间，第4节虽然速龙稍微将分差拉近之15分差，但随即又被安比(Joel Embiid)和麦斯尔拉开，最终76人没有悬念地以115:102击败速龙。麦斯尔和安比今战合力狂轰入60分，麦斯尔更以6成以上命中率攻入33分，安比亦贡献了27分8篮板。

All love for Kyle Lowry 🤝 pic.twitter.com/6DtnBdA5Lz — Toronto Raptors (@Raptors) January 13, 2026

虽然球赛早早便进入垃圾时间，但到尾段却发生一件温馨小插曲，因效力速龙9个赛季兼助球队在2019年夺队史首冠的罗利今季转投76人，迎来生涯第20个赛季，39岁的罗利有机会今季后便会退役，除非两队在季后再碰头，今场将会是罗利最后一次回到速龙主场，因此在最后还剩差不多2分钟时，主场球迷齐齐高呼「We want Lowry！（我们要罗利）」，而76人教练组也顺应民意让罗利上阵，引起全场欢呼，虽然最终他3投0中没有得分，但今战相信对他的意义远大于此，赛后他也拿走了比赛用球用作纪念。