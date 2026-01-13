NBA｜超越「巨无霸」奥尼尔 哈登总得分升上历史第九

快艇球星「大胡子」哈登（James Harden）周一晚再创生涯里程碑，在主场迎战大黄蜂的比赛中，他在第三节初段凭借一记三分球，正式在NBA历史总得分榜上，超越传奇中锋「巨无霸」奥尼尔（Shaquille O'Neal），升上历史第九位。最终，他全场攻入32分，并交出10次助攻，带领快艇以117:109击败大黄蜂。

今季回春 场均25.6分

赛前，哈登的生涯总得分为28,582分，仅差14分便能追平奥尼尔的28,596分。他在上半场已攻入13分，并在第三节开赛不久，以一记三分球，成功达标。值得一提的是，哈登仅用了1187场常规赛，便超越了奥尼尔（1207场）的纪录。这位11届全明星球员，今季状态大勇，场均得分高达25.6分，是他自2019-20球季（场均34.3分）以来的新高。除了总得分外，他最近亦在历史助攻榜上，升上了第12位；而在三分球总命中数方面，他亦仅次于史堤芬居里（Stephen Curry），高踞历史第二。

李安纳投进全场最高分

今仗快艇能取胜，「双子星」的发挥至关重要。除了哈登外，李安纳（Kawhi Leonard）亦攻入了全场最高的35分。两人在末节合力打出一段15:1的攻势，一举为球队锁定胜局。

下个目标：张伯伦

在超越奥尼尔后，哈登的下一个目标，将是排在历史第八位的「上古神兽」张伯伦（Wilt Chamberlain），其总得分为31,419分。要追上这个纪录，哈登仍需一段时间。而目前NBA的历史得分王，则是洛杉矶湖人的「大帝」勒邦占士（LeBron James），其总得分已突破42,601分。