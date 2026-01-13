NBA｜施亚甘准绝杀！ 溜马击败塞尔特人今季首尝三连捷
更新时间：13:38 2026-01-13 HKT
发布时间：13:38 2026-01-13 HKT
发布时间：13:38 2026-01-13 HKT
溜马周一NBA常规赛中，凭借前锋施亚甘（Pascal Siakam）在最后6.1秒的准绝杀，主场爆冷以98:96险胜东岸劲旅波士顿塞尔特人，成功取得今季首次三连胜，并暂时摆脱联盟「包尾」的尴尬位置。
施亚甘准绝杀奠胜
比赛最后阶段，战况异常激烈。塞尔特人后卫戴历韦特（Derrick White）在最后28.6秒以一记上篮，将比分追成96:96平手。然而，溜马的施亚甘在关键时刻挺身而出。他在罚球线内一步，以一记高难度的后仰跳投，皮球打板入网，助溜马在最后6.1秒再次领先。客队的戴历韦特在最后一击的三分球未能命中，溜马最终险胜2分，今季首尝三连捷。
施亚甘今仗表现全面，贡献21分、8个篮板及6次助攻，包括完场前的准绝杀球，成为溜马赢波最大功臣。中锋贺夫（Jay Huff）亦功劳不少，攻入20分，包括4个三分球，为球队提供了重要的火力支援。
谢伦布朗缺阵
客军塞尔特人今仗缺少了球队的头号得分手谢伦布朗（Jaylen Brown），他因背部痉挛而缺阵，更在周一早些时候因批评球证而被罚款35,000美元。这位场均攻入29.5分、在联盟得分榜排第六的球星缺阵，对绿军的攻击力造成严重影响。绿军以后备上阵的普列查特（Payton Pritchard）表现最为出色，攻入23分及交出8次助攻，可惜仍未能为球队挽回败局。
溜马暂别「包尾」
溜马今仗开赛前，仍以8胜31负的战绩，敬陪联盟末席。但这场宝贵的胜利，令他们的战绩提升至9胜31负，暂时超越了塘鹅，摆脱了「包尾大幡」的称号
