澳网｜黄泽林男单外围赛首圈2:0淘汰白兰捷 下圈对西班牙雷斯

香港网球一哥黄泽林（Coleman）周一于澳洲网球公开赛外围赛男单首圈，凭借强劲的发球以直落两盘6:3、7:6（8:6），淘汰法国的白兰捷（Ugo Blanchet），下一圈会对西班牙的雷斯（Pablo Llamas Ruiz）。

全场开出14个A士球

上周香港网球公开赛勇闯8强的黄泽林，于澳网外围赛首圈继续有好表现，尤其发球表现特别出色，全场开出14个「A士球」而没有发球「双错误」，第一发球得分率高达89%，第二发球得分率亦有76%，远胜对手的45%。首盘Coleman于第3和第9局两次成功打破白兰捷的发球局，以6:3先取一盘。

下圈斗西班牙雷斯

次盘形势变得紧凑，双方都未能打破对手的发球局，要以决胜局来决胜。白兰捷一度领先6:4取得两个「取盘分」，但之后被Coleman连追4分反胜8:6，以7:6(8:6)拿下此盘，盘数胜2:0晋身外围赛第2圈。Coleman赛后表示：「希望大家可以好似系香港咁继续撑我，我会搏尽希望可以留耐少少。今周我的团队和姐姐都在场，感谢他们。」

总括今仗整体发挥明显胜一筹，全场主动得分有33次，较对手多13次，而无压力下失误只有18次，亦少对手9次。Coleman下一圈会对西班牙的雷斯，此子世界排名202，大满贯最佳成绩在去年法国公开赛和美国公开赛同样打入男单首圈。