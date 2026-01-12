「启德飞步跑」三月开跑 首次增设连贯启德海滨10公里全新赛道

由飞越启德主办、启德体育园及九龙城民政事务处协办的 AXA安盛呈献「启德飞步跑2026」，将于2026年3月29日（星期日）盛大举行。继去年首办引发全城热话，今年赛事将再次以启德体育园作为主场，并精心设计独特路线，让跑手们在比赛中，既可饱览启德区内景观及崭新设施，同时享受运动的乐趣。今年赛事更首次增设10公里全新赛道，参赛者可沿途欣赏维港壮丽景色，感受启德区的独有魅力！比赛设有多个组别，除了各年龄层的挑战组外，亦设有青少年组及缤纷组，皆能满足不同跑手的需求，无论是精英跑手或一家大细，都能参与其中! 此外，大会亦广邀企业、学界、地区组织及跑界精英一同参与，于启德区内感受畅跑乐趣，共同推动全民运动。

3公里路线途经启德体育园世界级设施 沿途饱览优美景观

AXA安盛呈献「启德飞步跑2026」赛事特别设计了3公里及新设的10公里两条路线。当中3公里路线以启德青年运动场作为起点，参加者将途经过多个世界级设施及景观，包括以「东方之珠」为设计概念的启德主场馆、全长700米并贯穿多个设施的启德体育大道，以及适合举办大型嘉年华活动的东营等等，跑手可以一边跑步一边饱览园区内多个重点设施及周边景观，远眺维多利亚港的迷人景致，享受心旷神怡的周日上午。

启德区首个10公里项目 横跨两个海滨

今年新增的10公里项目是启德区首个10公里的跑步赛事，必定为跑手带来独一无二的体验！跑手将经过刚开放予公众使用的启德海滨花园及承丰道公园，率先跑越启德区内两个海滨长廊，近距离感受维多利亚港的壮丽景致，同时享受跑道区内海的宁静。跑手亦可沿途远眺中九龙干线，欣赏其崭新的设计与城市景观的和谐结合。10公里赛事最后以启德体育园作为终点，跑手将在欢愉气氛环绕下完成这段难忘的旅程。这条精心设计的路线，不仅展现启德发展区的独特魅力，更结合了都市与自然的美景，让参加者在运动中探索启德的创新与活力。

多元赛事组别 亲子同乐「缤纷组」

为让更多市民参与是次盛事，「启德飞步跑2026」特别设计多个赛事组别，让不同年龄层及运动水平的市民都能找到适合自己的项目参加。赛事包括 挑战组、缤纷组 及 企业及机构组别，旨在鼓励全民踊跃参与，共享运动乐趣。挑战组及缤纷组分别设有3公里及10公里比赛，让一众跑步好手激斗一番，感受竞赛的刺激与挑战。其中3公里的缤纷组可由1至4人组队参加，参加者年满18岁可携同最多三名6岁或以上的亲友一同参加，一起享受亲子运动乐。

为感谢所有参加者对「启德飞步跑2026」的支持，所有参赛者均可获赠跑手包乙个，包括由李宁赞助的纪念T恤及索绳袋、大会送出的水樽及毛巾。完成赛事后，所有跑手将获派发完赛奖牌作为纪念。