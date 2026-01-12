Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭第4节又崩98:111不敌国王 主帅乌度卡一只字形容：软！

火箭周日作客对帝王又再重蹈覆辙，又是熟悉的第4节，又是熟悉的崩盘，帝王凭着尾段打出17:6攻势，最终以111:98击败火箭，中止球队7连败之余兼送火箭3连败。

迪罗辛正式成为第23位生涯至少23000分的球员。AFP
迪罗辛今战攻入22分外加7助攻。AFP
火箭尾段又失魂不敌帝王 迪罗辛成第23位生涯得分23000+球员

火箭今战作客目前7连败的国王，2连败的火箭盼一挫帝王振军心，然而过程却并没有想像中顺利，前三节双方出现过16次领先互换，而且没有一方能拉开超过5分差距，火箭在比赛还剩4分为钟时还只落后2分，但突然全队失魂，直接被国王打出一波10:0的攻势，直接拉开比分，之后火箭虽有稍微挣扎，但也无力回天最终帝王以111:98击败火箭。帝王的迪罗辛(DeMar DeRozan)今战攻入22分外加7助攻后，正式成为第23位生涯至少23000分的球员。

火箭主帅乌度卡回应再次第4节失守直言球队太软弱。AFP
杜兰特今战得23分4篮板6助攻。AFP
申京攻入19分9篮板。AFP
阿门汤逊攻入31分13篮板6助攻。AFP
火箭主帅乌度卡回应再次第4节失守 直言球队太软

今战火箭虽有阿门汤逊(Amen Thompson)攻入31分13篮板6助攻，但之后就仅杜兰特(Kevin Durant)和申京(Alperen Sengun)得分上双，分别仅23分和19分，全队火力不足成输波主因。火箭上战对拓荒者同样在第4节崩盘吞败，赛后火箭主帅乌度卡(Ime Udoka)被问到与上战有什么分别时直言：「一如之前，软。」他补充说：「投篮命中率低是很大一部分原因。投篮机会少，而且控球不稳，对射手犯规，让对手抢到进攻篮板，然后又被补篮得分，比赛就像这样。」

