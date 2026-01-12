NBA｜居利父子总得分超高比父子登历史第2 伊荣父子纯靠「父干」排第9

勇士今日主场迎战鹰队，虽最终以111:124不敌，但当家球星史堤芬居利(Stephen Curry)今战攻入31分后，他和爸爸戴尔居利(Dell Curry)的NBA合计得分累积达到38920分，超越高比拜仁(Kobe Bryant)和父亲祖拜仁(Joe Bryant)的38895登历史第2，有趣的是在榜单中亦可以看到几组「单靠父干」上榜的组合。

居利父子累计得分38920登历史第2。路透社

居利父子累计得分登历史第2 伊荣父子单「靠父干」上榜

今日勇士球星史堤芬居利在对鹰队一战中，不仅狂轰31分外，更与父亲戴尔居利大创里程碑，父子生涯累计得分38920分超越高比父子登历史第2，老居利生涯可得12670分。

伊荣父子以24818分排第9，但小伊荣仅得3分。路透社

而勒邦占士(LeBron James)和儿子布朗尼(Bronny James)截至上战累计42692分高居第一， 较为有趣的是在记录背后是布朗尼仅在总分占91分，但更大差别的是名宿伊荣(Patrick Ewing)父子，二人合计总分达24818分，但小伊荣(Patrick Ewing Jr.)仅在NBA打一季，上阵7场只得3分，即记录里伊荣独得24815分，名副其实地「靠父干」将父子组合带上榜单