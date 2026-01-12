Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林瀚期顺利过磅 明晚伊馆撼日本新星 表示年龄让他更珍惜比赛机会

即时体育
更新时间：16:25 2026-01-12 HKT
发布时间：16:25 2026-01-12 HKT

首届「香港职业拳击新人王」压轴主赛，香港不败拳手林瀚期（阿期） 大战日本青年冠军佐佐木琉久(Ruku Sasaki) ，今日两人顺利完成过磅仪式。明晚将于伊利沙伯体育馆争夺OPBF东太平洋超次中量级银腰带。阿期表示年龄让他更珍惜比赛，过去十多年将奉献一切给拳击，形容自己是「累积型」拳手。

现年30岁的本地拳手林瀚期接受访问时，表示年龄让他更珍惜比赛机会：「我知道自己年纪唔细啦，呢几年有得打好打。」他透露备战重点在于情绪调整：「我专注自己应该点打，多过因为佢改变我嘅打法。」 

十余年将一切奉献给拳击 无惧冷言冷语做自己

过去十多年将奉献一切给拳击，阿期表示无惧冷言冷语：「基本上付出了十几年的时间，全部揼晒落打拳。期间好多冷言冷语啦，因为你唔系家境富裕，你又做埋呢啲嘢，大家会觉得你反叛。 但你唔应该评判我嘅生活方式。我钟意我嘅事。我反而会觉得自己，可以将佢(冷言冷语)化为动力。 」 

从18岁开始打拳的阿期形容自己是「累积型」拳手，过去十多年，将奉献一切给拳击 。他提到：「虽然我一开头出嚟都打得几好 。但后期发现只有拼劲系冇用，你冇力量、冇体能就唔得。近一两年我专注于基本功，将技巧越做越好，因为好多嘢都系沉淀，累积返嚟。 」 

对于香港拳坛，他寄语年轻后辈坚持梦想：「我打出一条路，大家见到有路行就要参与，个游戏先会越来越大。」他期望后辈能追上自己，共同壮大本地拳击。

 

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
6小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
8小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
9小时前
01:48
光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代
政情
6小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
7小时前
01:48
光明顶停播︱陶杰剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚讲政治与初衷不一致
政情
4小时前