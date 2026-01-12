林瀚期顺利过磅 明晚伊馆撼日本新星 表示年龄让他更珍惜比赛机会

首届「香港职业拳击新人王」压轴主赛，香港不败拳手林瀚期（阿期） 大战日本青年冠军佐佐木琉久(Ruku Sasaki) ，今日两人顺利完成过磅仪式。明晚将于伊利沙伯体育馆争夺OPBF东太平洋超次中量级银腰带。阿期表示年龄让他更珍惜比赛，过去十多年将奉献一切给拳击，形容自己是「累积型」拳手。

现年30岁的本地拳手林瀚期接受访问时，表示年龄让他更珍惜比赛机会：「我知道自己年纪唔细啦，呢几年有得打好打。」他透露备战重点在于情绪调整：「我专注自己应该点打，多过因为佢改变我嘅打法。」

十余年将一切奉献给拳击 无惧冷言冷语做自己

过去十多年将奉献一切给拳击，阿期表示无惧冷言冷语：「基本上付出了十几年的时间，全部揼晒落打拳。期间好多冷言冷语啦，因为你唔系家境富裕，你又做埋呢啲嘢，大家会觉得你反叛。 但你唔应该评判我嘅生活方式。我钟意我嘅事。我反而会觉得自己，可以将佢(冷言冷语)化为动力。 」

从18岁开始打拳的阿期形容自己是「累积型」拳手，过去十多年，将奉献一切给拳击 。他提到：「虽然我一开头出嚟都打得几好 。但后期发现只有拼劲系冇用，你冇力量、冇体能就唔得。近一两年我专注于基本功，将技巧越做越好，因为好多嘢都系沉淀，累积返嚟。 」

对于香港拳坛，他寄语年轻后辈坚持梦想：「我打出一条路，大家见到有路行就要参与，个游戏先会越来越大。」他期望后辈能追上自己，共同壮大本地拳击。

记者、摄影：廖伟业