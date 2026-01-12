Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜ 勇士主场111:124不敌鹰队 2老居利毕拿合轰61分食白果

即时体育
更新时间：16:00 2026-01-12 HKT
发布时间：16:00 2026-01-12 HKT

勇士周日主场迎战鹰队，今战主队虽有占美拔拿(Jimmy Butler)和史堤芬居利(Stephen Curry)合力轰入61分，但面对鹰队多点开火下，仍以111:124不敌客队。

鹰队杨格离巢后火力不减 毕拿居利合轰61分仍失守主场

鹰队较早前把前鹰王杨格(Trae Young)交易至魔术后，正式宣告进入新时代，但球队火力上貌似未受影响，今战作客对勇士，在面对主队有2老分别是36岁的拔拿和37岁的居利，于上半场分别已攻入17分和11分下，仍打成53:59仅落后6分，但鹰队凭全队6人得分上双下，第3节已拉开至双位数分差，更在末节打出一波12:3将分差扩大至20分，勇士虽有拔拿和居利全力追分稍微追近至15分差，但奈何为时以晚仍以111:124落败，鹰队今战后取得3连胜。

今仗鹰队有3名球员得分破20分，SGA堂细佬亚历山大获加(Nickeil Alexander-Walker)攻入全队最高的24分，另外被外界认为是新鹰王的谢伦庄逊(Jalen Johnson)则攻入23分11篮板，板凳奇兵坚勒(Luke Kennard)亦贡献了22分，新转队的麦高伦(CJ McCollum)则同样从板凳出发攻入12分。而勇士方面则有居利攻入全场最高的31分外加5助攻，而拔拿则攻入30分7篮板6助攻，然而今战全队3分球42投仅中10，命中率低下成今仗落败主因之一。

