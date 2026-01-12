男花世界杯（巴黎站）｜FIE最新世界排名出炉 巴黎站摘个人赛银牌的蔡俊彦进一步巩固世界排名第一

香港男子花剑队过去2天在巴黎世界杯打出惊喜，先是「世一」蔡俊彦（Ryan）在个人赛夺得银牌，周日伙拍「193剑神」张家朗、师弟林浩朗及郑铁男合力夺走团体赛金牌，FIE（国际剑联）周一早上派发2026年第一张世界排名成绩表，一个月内连夺2项世界杯个人赛一金一银的Ryan以246分稳站「世一」位置，爆冷在32强出局的家朗以102分位列第14位，至于团体赛的世界排名截止中午仍未有更新。

四位男花团体赛功臣（前排右三起) 林浩朗、蔡俊彦、张家朗、郑铁男，赛后跟香港花剑队队员及教练团合照。香港剑总图

香港花剑主教练Greg拿起手机跟队员及教练团拍下这个难忘时刻。香港剑总图

Ryan在团体赛前一天的个人赛，率先夺得银牌。香港剑总图

一个月内连夺两个世界杯一金一银 「世一」头衔实至名归

由半年前的世界锦标赛为香港夺得历史性金牌后，Ryan已开始升上世界排名第一兼获「年终世一」荣衔，至11月在西班牙展开2025-2026年赛季的头一站世界杯，他在首圈64强止步，但仍够分保住「世一」排名，到上月的日本福冈站世界杯，他在个人赛过关斩将，勇夺个人剑击生涯第一面世界杯金牌，只是一个月时间，他上周六在巴黎世界杯个人赛显示「世一」兼应届「世界冠军」实力，8强曾以15:9击败巴黎奥运银牌、意大利的Filippo Macchi，只是决赛对「美国一哥」陈海翔，港将以10:15称臣，取得一面银牌，进一步巩固他的世界第一排名；一个月内连夺2站世界杯一金一银，他赛后也在Ig上写著「银牌都dope啦！」（意指「超赞」）。

巴黎站世界杯，冠军是香港队、亚军是美国队（左）、季军是日本队（右）。香港剑总图

相隔20个月 再夺世界杯团体赛称王

休息一天，以Ryan及家朗为首，加入师弟林浩朗及郑铁男这个「全左手组合」的男子花剑队由32强开始至8强连胜卡塔尔、波兰及独立国，到4强遇上巴黎奥运男团金牌的日本宿敌，对方的4位代表有3位是奥运金牌主力，牌面上港队稍为输蚀，但士气旺盛的港队爆冷以由头带到尾之下以45:32跻身决赛，这是港队自2024年5月香港站世界杯团体赛历史性封王后，相隔20个月再入决赛对「世二」美国队，港队在头段曾大分落后4:10，后来小将林浩朗在第4节比赛面对巴黎奥运铜牌得主Nick Itkin，港将毫无惧色，打出一节8:1，令港队反超美国20:16，虽然尾段曾落后一、两分，但港队顶住压力，最终合力以45:38再次在世界杯团体赛封王，而日本队在铜牌战以45:29大胜东道主法国队。

Ryan（左）在个人赛决赛中对美国一哥陈海翔（右）。香港剑总图

蔡俊彦在团体赛一报个人赛败仗之仇

值得一提，在团体赛决赛守尾门的Ryan对美国的陈海翔，这正是个人赛的复仇好机会，Ryan在这埋斋小节打出5:0，为巴黎站划上完美句号，特别是2028年洛杉矶奥运会的达标年期将于今年底展开，港队在2026年在团体赛开一个好头，为争奥运资格打好基础，争取越多分数越有利。

记者：徐嘉华