NBA｜云班耶马攻29分都「白做」 马刺末节崩盘遭木狼104:103逆转胜

木狼周日主场迎战马刺，客队本身凭着当家球星云班耶马(Victor Wembanyama)重回首发下接近领先全场，然而到决胜节马刺进攻断电，木狼捉紧机会火力全开，最终克服19分分差以104:103逆转击败马刺。

马刺末节熄火仅得18分 木狼借势逆转守住主场胜利

马刺今战作客对木狼一开赛便马上入局，开始就打出一波16:0的攻势取得优势，反观主队则迟迟未入状态，第2节更只得18分，以落后42:55结束上半场。易篮后马刺延续好气势一度将比数拉开至19分差，但到决胜节马刺进攻突然哑火，全节仅得18分，木狼乘虚而入打出一波15:5的攻势扳平比分，之后时间还剩17秒时安东尼爱华士(Anthony Edwards)跳投得手成功以104:103反超比分，马刺最后时刻由云班耶马出手失手后2夺进攻篮板亦未能补篮成功，最终以1分饮恨。今场木狼虽然赢波作结，但明星中锋高拔(Rudy Gobert)今战再吞一级恶意犯规，累积本季第5个，根据规则需要停赛1场。

而今战木狼有「狼王」爱华士攻入全队最高的23分，另外有迪云斯素(Donte DiVincenzo)攻入19分、9篮板和7助攻，今战再吞恶犯的高拔则仅得2分和14篮板。而马刺则有云班耶马攻入全场最高的29分外加7篮板，然而其余正选今战命中率低下，阵中火力要员之一的迪艾朗翟斯(De’Aaron Fox)19投仅6中得12分，卡斯杜(Stephon Castle)更11投2中得11分，火力点失灵成今战落败原因之一。