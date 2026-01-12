香港网球公开赛｜一年三办国际赛掀网球热 网总会长郑明哲：来年赛事陆续有来

昨日落幕的中银香港网球公开赛2026，吸引了众多来自香港、大湾区及海外球迷入场，继去年11月在维园举行的WTA 250赛，以及10月在启德体艺馆上演的UTS网赛后，再次掀起全城网球热。展望2026年，中国香港网球总会会长郑明哲（Michael）表示不同的国际赛事将陆续有来，令到「香港网球赛季」（Hong Kong Tennis Season) 更有声有色。

香港举办的国际网球赛一年比一年蓬勃，由2023年两个增至三个，包括2024年的WTA 125、WTA 250及ATP 250。过去3个月的「香港网球赛季」将网球热推向高峰，包括取得国际表演赛品牌UTS的首个亚洲区主办权，并在室内的启德体艺馆举行，这是继英国、美国及法国后，另一个拥有室外及室内网球比赛的金融之都。

今年进入上任第三个年头的网总会长Michael表示：「过去两、三年，球员都习惯了我们『香港网球赛季』的特性，有WTA 250作为季末的收季之战，亦有ATP 250为一季之首的比赛，各有其吸引力。未来我们会更强化这个『香港网球赛季』的内容，继续力求创新，希望不断带给球迷惊喜，最重要藉著网球振兴香港盛事经济及旅游业，为香港作出贡献。」

港办赛促经济旅游 与本地球手一同成长

主办国际比赛，受惠的除了是一众追星的球迷外，还有以「外卡」参赛的香港球手，透过「外卡」资格，具潜力的球手可以获得与世界顶尖球员同场竞技的独特机会，在不断提升球技的同时，还能得到主场观众的热情打气。以香港一哥黄泽林（Coleman）和17岁新星朱锴泓（Kai Thompson）为例，他们分别获得正赛和资格赛「外卡」，在维园主场跟世界顶级球星交手，令他们成长不少。

Michael认为要将香港网球强大，几个元素不可或缺，包括总会持续性的管治、运动的普及化、精英化，还有「网球英雄」。他说：「日本有锦织圭、北京有商峻程、上海有张之臻、香港就有Coleman，他们都能透过发放正能量去感染大家。」值得一提，以Coleman为首的香港台维斯杯队于去年9月在维园主场举行的世界二组中击败乌兹别克，取得下月世界一组附加赛资格。

郑明哲还表示，「香港网球赛季」 将继续为香港带来不同的网球盛事，值得大家期待。