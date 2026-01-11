男花世界杯（巴黎站）｜香港男花队香港时间今晚11:30pm 决赛争今季团体首冠
以全运会团体金牌两位功臣蔡俊彦（Ryan）及张家朗为首的香港男子花剑队，周日在法国巴黎世界杯团体赛连同师弟林浩朗过关斩将，4强对世界排第4的日本宿敌，在由头带到尾下以45:32杀入决赛，坐银望金，这是香港男花队自2024年5月在香港主场后，相隔20个月后再次在世界杯决赛亮相，将对「世二」的美国队。
「世一」蔡俊彦一日前才在同一个比赛夺得个人赛银牌，休息一天后，他伙拍家朗及浩朗出战团体赛，他们合力在32强以45:26大胜卡塔尔、16强45:30胜波兰队及8强以45:34胜独立队，值得一提是这支独立队在16强爆冷以45:41胜世界排名第一的意大利队，率先为港队铲除一队劲敌。
世界排名第7的港队在4强对日本，由家朗打头阵、Ryan守尾门，并加入师弟林浩朗，各人大部份时间都能在各自的节数取得领先分数，并由头带到尾，最终以高达13分的差距以45:32取得决赛权。
2025-2026年赛季才于去年11月展开，香港男花队已打了3站世界杯，最佳的团体名次一定是今站巴黎（男花团曾于去年11月的西班牙站位列第5名、上月日本站第13名）。
根据赛会的时间表，香港男花队将于香港时间今晚11时半对美国队，后者在4强以45:38 胜东道主法国。
