香港网球公开赛｜意国双雄维园逆转胜俄国强档 穆锡迪男双首次封王谢港迷

香港网球公开赛2026今日（11号）于维园网球场圆满落幕，压轴上演男子双打决赛。意大利劲旅穆锡迪（Lorenzo Musetti）与苏利高（Lorenzo Sonego）展现顽强斗志，以总盘数2:1逆转击败俄罗斯强档卡真洛夫（Karen Khachanov）与卢比利夫（Andrey Rublev），夺得冠军。

决赛过程峰回路转，首盘意大利组合迅速进入状态，以6:4先拔头筹。次盘俄罗斯组合强势反扑，以6:2扳回一城。决胜盘「抢十」大战，穆锡迪与苏利高展现绝佳默契与抗压能力，以悬殊比分10:1锁定胜局，总盘数2:1称霸维园。

意国双雄赛后真情对话

赛后，刚在单打决赛失利的穆锡迪，与搭档苏利高一同分享夺冠喜悦。穆锡迪坦言：「我当然对单打结果感到失望，但保持昂扬斗志很重要。能和朋友一起赢得职业生涯中的第一个（双打）冠军，我真的很高兴。」他亦特别感谢香港球迷支持：「我在这里真的感觉很受重视，很喜欢这座城市及大家给我的支持，希望明年还能回来。」搭档苏利高则力挺好友：「他是一位非常优秀的球员，为了打进决赛付出很多努力。他一定会赢得下一场在澳网的决赛，我希望如是。」

记者、摄影：廖伟业