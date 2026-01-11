香港网球公开赛｜男单决赛布力克2：0胜穆锡迪 布力克：香港在我心中永远是一个特别的地方 !

香港网球公开赛2026男单决赛，今日在气氛炽热的维多利亚公园网球场上演。世界排名第11位的哈萨克猛将布力克（Alexander BUBLIK），力战1小时38分钟，以直落两盘击败排名第7的意大利星将穆锡迪（Lorenzo Musetti），赢得个人首座ATP250巡回赛香港站冠军。

维园中央场近乎爆满，多位重量级嘉宾到场支持，包括文化体育及旅游局局长罗淑佩为赛事掷毫，场面盛大。球迷情绪高涨，不断为两位顶尖球手打气。决赛由头号种子穆锡迪与二号种子布力克交锋。首盘战况紧凑，双方互保发球局，更各自打出「Love Game」，一路拉锯至6:6。进入抢七决胜局，布力克展现强大心理素质，于关键时刻连取5分，以7:6（7:2）拿下抢七，先拔头筹。

次盘，布力克延续强势。虽然双方互破发球局，但布力克在关键分上表现更为稳健，于第5局再度破发，确立优势。最终，布力克在第9局把握对手失误，再度破发，以6:3锁定胜局，直落两盘捧走冠军奖杯。

布力克：香港在我心中永远是一个特别的地方 很有家的感觉

赛后，首夺ATP250巡回赛香港站冠军的布力克难掩激动。他在接受访问时表示：「对我来说这不仅是一场普通的比赛，这是我第一次进入世界前十名。所以香港在我心中永远是一个特别的地方，因为在这里，我进入了一个我以前想都不敢想的领域。我的意思是，直到今天，我都没有比赛的压力，我真的很喜欢这座城市，我肯定会回来吧。 」

随后他表示十分感谢香港的一切：「每次夺冠都会把冠军献给某个人，这次我想把这个冠军献给所有一直陪伴著我的人。当然，还有球童们、这座城市，以及所有让这周如此特别的人。我真的很享受这一切，我已经迫不及待地想明年再来了。谢谢香港。 」

谈及香港的比赛环境，他盛赞道 ：「 在这里非常放松，很有家的感觉。你知道，不像平常那​​样，坐著专车到，有很多安保，很多检查。感觉很安全，更有家的感觉，我真的很喜欢。 直到今天，我都没有比赛的压力，我真的很喜欢这座城市，我肯定会回来吧。 」

记者、摄影：廖伟业