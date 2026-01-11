Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜男单决赛布力克2：0胜穆锡迪 布力克：香港在我心中永远是一个特别的地方 !

即时体育
更新时间：20:54 2026-01-11 HKT
发布时间：20:54 2026-01-11 HKT

香港网球公开赛2026男单决赛，今日在气氛炽热的维多利亚公园网球场上演。世界排名第11位的哈萨克猛将布力克（Alexander BUBLIK），力战1小时38分钟，以直落两盘击败排名第7的意大利星将穆锡迪（Lorenzo Musetti），赢得个人首座ATP250巡回赛香港站冠军。

维园中央场近乎爆满，多位重量级嘉宾到场支持，包括文化体育及旅游局局长罗淑佩为赛事掷毫，场面盛大。球迷情绪高涨，不断为两位顶尖球手打气。决赛由头号种子穆锡迪与二号种子布力克交锋。首盘战况紧凑，双方互保发球局，更各自打出「Love Game」，一路拉锯至6:6。进入抢七决胜局，布力克展现强大心理素质，于关键时刻连取5分，以7:6（7:2）拿下抢七，先拔头筹。

次盘，布力克延续强势。虽然双方互破发球局，但布力克在关键分上表现更为稳健，于第5局再度破发，确立优势。最终，布力克在第9局把握对手失误，再度破发，以6:3锁定胜局，直落两盘捧走冠军奖杯。

布力克：香港在我心中永远是一个特别的地方 很有家的感觉

赛后，首夺ATP250巡回赛香港站冠军的布力克难掩激动。他在接受访问时表示：「对我来说这不仅是一场普通的比赛，这是我第一次进入世界前十名。所以香港在我心中永远是一个特别的地方，因为在这里，我进入了一个我以前想都不敢想的领域。我的意思是，直到今天，我都没有比赛的压力，我真的很喜欢这座城市，我肯定会回来吧。  」

随后他表示十分感谢香港的一切：「每次夺冠都会把冠军献给某个人，这次我想把这个冠军献给所有一直陪伴著我的人。当然，还有球童们、这座城市，以及所有让这周如此特别的人。我真的很享受这一切，我已经迫不及待地想明年再来了。谢谢香港。 」 

谈及香港的比赛环境，他盛赞道 ：「 在这里非常放松，很有家的感觉。你知道，不像平常那​​样，坐著专车到，有很多安保，很多检查。感觉很安全，更有家的感觉，我真的很喜欢。 直到今天，我都没有比赛的压力，我真的很喜欢这座城市，我肯定会回来吧。 」 

 

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
3小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
9小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
7小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
6小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
突发
5小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
8小时前
连锁酒楼无限时海火锅放题$268/位起！鸡煲/牛颈脊/刺身 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝 任饮啤酒汽水 网民大赞︰好正
连锁酒楼无限时海火锅放题$268/位起！鸡煲/牛颈脊/刺身 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝 任饮啤酒汽水 网民大赞︰好正
饮食
6小时前