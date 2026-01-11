网球│ATP香港赛场外选手村人头涌动 球迷最爱体验匹克球

香港网球公开赛2026今日（11日）于维园上演终极对决，赛场内气氛炽热，赛场外的「选手村」同样人头涌动，化身为市民的网球主题乐园。大会今年别具心思，不仅让球迷体验新兴运动匹克球（Pickleball）和VR网球游戏，更「转废为宝」，将球员用过的网球升级再造，变成独一无二的环保纪念品，让一家大小都能享受网球嘉年华的乐趣。

匹克球体验受球迷欢迎

场外的匹克球场全日有不少球迷体验，包括曾氏父子。曾先生已有廿多年球龄，儿子亦学习网球三四年，父子俩连续第三年入场支持，儿子最爱意大利型男穆锡迪（Lorenzo Musetti），曾先生则欣赏其今日对手、哈萨克好手布力克（Alexander Bublik）。当问到希望边个选手赢曾先生笑言，最终会支持儿子的偶像：「Musetti 啦，仔仔同妈咪都钟意佢。 」。谈到选手村，曾生大赞「一年比一年进步」，特别是匹克球场让小朋友能轻松参与。首次试玩的他表示：「同网球好唔同，场地小一点没那么辛苦，反应不用太快，适合亲子一齐玩。」

美国球迷最爱布力克

从旧金山远道而来的Paige与友人Aurora亦是座上客。Aurora直言是布力克的粉丝，欣赏他幽默、特立独行的个性，以及与观众互动的亲和力。她们认为选手村「非常可爱」，气氛良好。记者、摄影：廖伟业