NBA│黄蜂火力全开狂轰150分 爵士主场惨败55分 首节已分出胜负

即时体育
更新时间：15:30 2026-01-11 HKT
发布时间：15:30 2026-01-11 HKT

NBA周六(10日)上演一场令人意外的「屠杀」，东岸排12位的黄蜂作客西岸13名的爵士，趁主队星将麦健伦（Lauri Markkanen）受伤缺阵下火力全开，首节已建立31分的的领先优势，基本上已分出胜负。黄蜂最终全队共9人得分上双，最终狂胜150:95，不仅终止2连败，55分之差更创下今季联盟最大胜差纪录。

半场黄蜂遥遥领先47分

今场缺少内线攻守核心麦健伦的爵士，甫开赛即进退失据，首节曾长达5分多钟未能得分，被黄蜂打出一波17:0的攻势，其防线彻底被击溃。黄蜂在第1节已狂轰9个三分球，单节以45:14遥遥领先，比赛早早已分出胜负。次节黄蜂攻势未减，半场打完已将领先优势扩大至47分，令比赛完全失去悬念。

拿美路波尔破最快3分纪录

今仗胜负分野在于三分外线，黄蜂全场狂轰24个三分，反观爵士仅得7球，光是三分球一项已相差51分。而黄蜂的团队发挥相当出色，12名上阵的球员皆有得分，当中9人得分达双位数，后备出场的文恩攻下全队最高的26分；主将拿美路波尔仅出场22分钟已贡献17分、5篮板、5助攻，并凭借投进5球三分，以260场比赛成为史上最快达成800个三分球里程碑的球员，打破邓肯罗宾逊的旧纪录。

拿美路波尔今场入5个三分球。法新社
拿美路波尔今场入5个三分球。法新社
拿美路波尔成为最快投入800个三分球的球员。法新社
拿美路波尔成为最快投入800个三分球的球员。法新社
拿美路波尔成为最快投入800个三分球的球员。法新社
拿美路波尔成为最快投入800个三分球的球员。法新社

高迪威廉斯正负值-60史上最差

爵士吞下本季最大比数败仗之余，正选上阵的高迪威廉斯(Cody Williams)更录下难堪的纪录，全场攻入15分的他，正负值为-60，是NBA有史以来最差正负值，原纪录为-58，由拓荒者的轩达臣(Scoot Henderson)和塘鹅的罗宾逊伊利(Jeremiah Robinson-Earl)共同保持。

