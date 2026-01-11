Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│东西岸次名对决 马刺逆转赢塞尔特人 云班耶马关键时刻爆发

NBA东西岸次名球队塞尔特人和马刺，周六(10日)在前者主场交手。主场出击的绿军大部份时间领先，可是马刺的法国怪物云班耶马(Victor Wembanyama)在决胜时刻挺身而出，包括完场前19.2秒命中关键中距离投射，最终带领马刺以逆转赢100:95。

塞尔特人半场领先

今场甫开赛客队马刺稍占上风，惟绿军随即在主将谢伦布朗带领下打出一段12:0的攻势反超。主队此后一直保持领先，并对马刺当家云班耶马作出双人包夹成功冻结，半场以55:50领先。

云班耶马以中距离跳投杀死比赛

然而，易边后风云变色，马刺在第3节中段由云班耶马策动一波11:2的猛攻，此子个人连取9分，成功将比分扳平，为末节大反击埋下伏笔。战至第4节，双方比分依然紧咬，马刺小将查帕尼先以3分球反超，注入强心针。到最后时刻，云班耶马再度接管比赛，先以一记后仰跳投助马刺取得领先，随后在读秒阶段，面对穷追不舍的主队，他再以一记致命的中距离跳投杀死比赛，彻底粉碎绿军的反扑希望。

 

法国怪物下半场得16分

全场云班耶马攻下21分，其中16分来自下半场。绿军方面，得分集中于两大主将，戴历韦特攻下全场最高的29分，谢伦布朗亦有27分及7助攻进帐，可惜他在关键时刻出现失误，令球队最终在主场饮恨。

