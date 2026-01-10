香港网球公开赛｜穆锡迪惊险跻身决赛 明天迎幸福的烦恼 「一日双赛」盼争两冠

中银香港网球公开赛2026今日展开男单准决赛，头号种子、意大利好手穆锡迪上演韧力之战，历时2小时43分钟，先输一盘下以6:7（3:7）、7:5、6:4反胜上届冠军罗布列夫，跻身明日决赛。穆锡迪赛后直言，今日在关键分上处理更佳，成为致胜关键；同时他亦闯入明日进行的男双决赛，形容一日两战冠军属职业生涯首次，「即幸运又有挑战性」。

穆锡迪近况不俗，继2022年后力追个人再一冠，今站表现亦带动排名上升，已攀至ATP即时排名第5，并将会在周一锁定跻身前五。他谈到排名时表示：「很开心可以成为前五的球手，我觉得自己配得上这场胜利，希望可以冲击更高的目标。」

回顾今仗，穆锡迪连续两盘完成关键破发，最终以盘数2:1淘汰罗布列夫。他指：「罗布列夫打得很好，比赛强度很高，我已经拼尽全力。我的发球今日很稳定，失误不多。我觉得我在一些关键分上发挥好过他，这是胜负关键。」

决胜盘战至4:4，穆锡迪把握机会完成破发，领先至5:4。不过穆锡迪在自己的发球胜赛局一度以15:40落后，但依然顽强的追平比数，并没有让机会流走，将胜利收入囊中。穆锡迪表示：「那刻没有想太多，只是保持专注。近三小时的比赛出现这种波动很常见，场面一度紧张，但我调整得不错。」

值得一提的是，明日穆锡迪将会在下午3时30分率先进行男单决赛，在比赛结束仅仅相隔半小时后，将会与同胞苏利高（Lorenzo Sonego）携手出战男双决赛，剑指双打锦标。

对于一日双赛，甚至是两场重要的冠军赛。穆锡迪直言这是他第一次面对这种情况，对于这个「甜蜜的烦恼」，穆锡迪表示第一任务是恢复，尽量早点休息，争取调整到最佳状态：「明日要打两场决赛，肯定会有挑战性。但能够拥有这样的机会，亦会让我觉得即幸运又荣幸。」

至于男单冠军争夺，这亦是穆锡迪自2022年以来再度冲击ATP赛事锦标。他直言希望捧杯，但不会过分执著于结果：「我会以高强度及积极的态度去面对这类比赛，相信这样自然会带来冠军。」

记者：杨功煜