剑击│蔡俊彦男花世杯巴黎站取得亚军 张家朗32强止步
更新时间：01:23 2026-01-11 HKT
国际剑联多项赛事本周末在全球不同地方上演，男子花剑世界杯法国站在巴黎进行，港将张家朗与蔡俊彦一同出击。
两人由首圈64强打起，「世一」蔡俊彦展示大勇状态，一直过关闯入决赛，最终以10:15不敌美国选手陈海翔 (Alexander Massialas)，以第2名完成比赛，用一面银牌展开2026年之旅。Ryan于64强先以15:9淘汰日本剑手永野雄大；紧接于32强以15:9赢以个人名义参赛的基历克。到16强再遇上另一位日本选手饭村一辉，赢15:11。8强面对来自意大利的马治，这名头号种子未遇上太大阻力，以15:9胜出；准决赛对手同样来自意大利的林巴迪，Ryan再现一哥本色赢15:10，顺利跻身决赛。
张家朗是此赛事于2022年的金牌得主，他今日(10日)先出战首圈64强，以15:7轻松击败国家剑手Fei Xiaotian，顺利晋级次圈。然而他在32强对巴兰尼高夫，决一剑落败输14:15，未能跻身16强。
