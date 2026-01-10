Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击│陈诺思花剑世杯香港站64强止步 矢言已尽最大努力

即时体育
更新时间：19:12 2026-01-10 HKT
发布时间：19:12 2026-01-10 HKT

国际剑联女子花剑世界杯香港站一连3日在亚洲国际博览馆上演，今日(10日)上演个人赛正选。唯一跻身正赛的港队代表陈诺思(Daphne)，在首圈64强以11:15不敌美国剑手舒古丝(Lauren Scruggs)。

陈诺思64强止步

港队在今次比赛共派出33位女剑手出战，周五的外围赛仅得陈诺思一人过关，跻身今日上演的正赛。Daphne在早上首圈64强，面对13号种子、美国好手舒古丝，她取得好开始领先5:1，到第2节亦一度领先11:8，可是之后未能延续走势连失7分，最后倒输11:15，未能晋级32强。

陈诺思于64强不敌美国剑手舒古丝。杨功煜摄
李姬花夺香港站冠军

陈诺思表示自己已尽了最大努力，但对手在比赛中段开始改变，自己未能适应，最终落败。而女花世界杯香港站冠军，由美国好手李姬花(Lee Kiefer)夺得，这名31岁老将以15:12击败意大利剑手柏琳宝(Francesca Palumbo)。今日将会上演团体赛，港队将派出郑晓为、梁雅蕾、符妤名及吴佳蔚出战。

