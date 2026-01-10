香港网球公开赛｜头号种子穆锡迪反胜上届冠军罗布列夫 跻身明日决赛

中银香港网球公开赛2026今日下午率先进行一场男子单打准决赛，头号种子穆锡迪硬撼上届冠军罗布列夫。穆锡迪在先失一盘的情况下，连续两盘完成关键破发，最终历时2小时43分钟，以6:7（3:7）、7:5、6:4反胜上届冠军罗布列夫，晋身明日的决赛。

两人开场即陷入激斗，你来我往互相打破对手发球局一次，在第一盘就陷入「抢七」决胜。作为上届冠军的罗布列夫在抢七中率先把握机会，一度领先至5:1，最终罗布列夫在抢七中以7:3胜出，先下一盘。在关键的第二盘双方依然难分难解，双方互保发球局至5:5，直到穆锡迪在关键的第11局中打破沉闷，打破罗布列夫的发球局，并顺势以7:5扳回一盘。

到了关键的第三盘双方依然互不相让，互保发球局。但第5局出现惊险一幕。罗布列夫在接球跑动的过程中意外滑倒，现场一片惊呼。慢镜头显示罗布列夫在滑倒的过程中不小心扭伤脚踝，所幸伤势不重，他迅速调整后继续作战。

虽然罗布列夫突发伤病，但依然神勇，双方战至局分4:4后，穆锡迪再次把握机会，成功破发，局分以5:4取得领先。两人今仗发球局把握稳健，关键时刻的破发成为胜负分水岭，至此胜利天秤开始倾向于这位意大利球手。最终随著罗布列夫回球失误，穆锡迪以6:4胜出决胜盘，最终耗时2小时43分钟，以6:7、7:5、6:4赢下这场艰难的胜利，晋身明日的男单决赛。

记者：杨功煜