香港网球公开赛｜头号种子穆锡迪反胜上届冠军罗布列夫 跻身明日决赛
更新时间：19:20 2026-01-10 HKT
发布时间：19:20 2026-01-10 HKT
发布时间：19:20 2026-01-10 HKT
中银香港网球公开赛2026今日下午率先进行一场男子单打准决赛，头号种子穆锡迪硬撼上届冠军罗布列夫。穆锡迪在先失一盘的情况下，连续两盘完成关键破发，最终历时2小时43分钟，以6:7（3:7）、7:5、6:4反胜上届冠军罗布列夫，晋身明日的决赛。
两人开场即陷入激斗，你来我往互相打破对手发球局一次，在第一盘就陷入「抢七」决胜。作为上届冠军的罗布列夫在抢七中率先把握机会，一度领先至5:1，最终罗布列夫在抢七中以7:3胜出，先下一盘。在关键的第二盘双方依然难分难解，双方互保发球局至5:5，直到穆锡迪在关键的第11局中打破沉闷，打破罗布列夫的发球局，并顺势以7:5扳回一盘。
到了关键的第三盘双方依然互不相让，互保发球局。但第5局出现惊险一幕。罗布列夫在接球跑动的过程中意外滑倒，现场一片惊呼。慢镜头显示罗布列夫在滑倒的过程中不小心扭伤脚踝，所幸伤势不重，他迅速调整后继续作战。
虽然罗布列夫突发伤病，但依然神勇，双方战至局分4:4后，穆锡迪再次把握机会，成功破发，局分以5:4取得领先。两人今仗发球局把握稳健，关键时刻的破发成为胜负分水岭，至此胜利天秤开始倾向于这位意大利球手。最终随著罗布列夫回球失误，穆锡迪以6:4胜出决胜盘，最终耗时2小时43分钟，以6:7、7:5、6:4赢下这场艰难的胜利，晋身明日的男单决赛。
记者：杨功煜
最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
2026-01-09 20:00 HKT
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT