NBA│勇士34分大炒帝王 居利27分10助攻唔贪功 大赞毕拿先系赢波功臣

周六(9日)NBA，勇士主场对帝王凭第3节尾段一波13:0的攻势，彻底击溃对手，最终大胜137:103。勇士今仗全队共有赛季新高的39次助攻，当中交出10助攻、27分的史堤芬居利（Stephen Curry）最抢镜，但他没有贪功，大赞占美毕拿（Jimmy Butler）带领替补扩大优势，才是赢波功臣。

双方半场拉锯

双方在比赛初段一直拉锯，勇士虽一度领先，但帝王在迪罗辛（DeMar DeRozan）带领下紧咬不放，半场勇士仅以63:59稍占上风。换边后，战局风云变色，帝王一度将比分追至仅1分之差，惟他们在第3节最后两分多钟突然哑火，连续出现失误。勇士则把握机会，在居利下场、占美毕拿入替接手后，打出一段13:0的致命攻势，瞬间将比数拉开至双位数。

毕拿第3节末段领军打出13:0攻势

攻入全场最高27分，兼送出10次助攻的居利，赛后大赞毕拿才是赢波功臣：「第三节末段是决胜关键，当时由毕拿带领副选上阵，为我们奠定胜局。有他在，场上空间变得更开阔，进攻组织亦变得井然有序，这让你清楚知道在比赛中该做甚么。」

居利大赞毕拿奠定胜局

主帅卡尔（Steve Kerr）亦和议，直指该节尾声的攻势是胜负分野。勇士今仗多点开花，除居利外，后备上阵的米尔顿（De'Anthony Melton）亦高效贡献19分；毕拿则交出15分、6篮板及6助攻的全面数据。反观帝王虽有迪罗辛攻入24分，但其余队友未能给予足够支援，韦斯博克（Russell Westbrook）更在末节领到一级恶意犯规，球队最终只能吞下7连败的苦果。