NBA｜李安纳拍哈登火力全开 快艇121:105挫篮网近10战仅2负

最近状态回暖的快艇周五对上篮网，一忘上战对纽约人的失利，李安纳（Kawhi Leonard)和哈登（James Harden)齐齐火力全开，合力猛轰57分助快艇121:105轻取篮网。

李安纳拍哈登合轰57分 率军快艇挫篮网

快艇开局气势迅猛，从比赛一开始就打出高潮攻势，一度建立16：2的领先优势，全场掌控比分节奏。上半场结束时领先达到两位数，虽然篮网在第三节一度发起反扑，但快艇稳健处理球权，始终牢牢掌握胜势，最终以121:105击败篮网，快艇近10场已取8胜剑指附加赛席位。

快艇此役全场命中率高达 59% 以上，由双星哈登与李安纳领军攻坚，2人共砍下 57分。哈登全场狂砍31分并送出6助攻，李安纳则贡献26 分、5篮板及5助攻，展现得分与攻守兼备的全能火力。替补席上，佐敦米勒（Jordan Miller）也有21分进帐。篮网方面由新秀伊哥叶明（Egor Demin）拿下队内最高的19分，但今战篮网全队命中率不佳，火力要员米高波特（Michael Porter Jr.）手感不佳，全场三分球9投皆失仅得18分，火力不足成今战落败主因。