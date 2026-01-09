Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜双星奋战维园惜止步八强 黄泽林排名跃升获会长肯定路向正确

更新时间：20:38 2026-01-09 HKT
发布时间：20:38 2026-01-09 HKT

香港网球公开赛今日（9日）于维园网球场激战连场，上演两场男单半准决赛，主角分别是香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong）及国家队强将商竣程。二人虽奋战下双双止步八强，但展现的拼劲与潜力获得全场喝彩。其中，黄泽林赛后更迎来排名跃升的喜讯，其未来发展路向备受瞩目。

主场出战的黄泽林在中央场挑战世界排名第7的意大利头号种子穆锡迪（Lorenzo Musetti）。面对劲敌，黄泽林两盘均紧咬比分，多次打出精彩对攻，可惜在关键分处理上稍逊一筹，最终以直落两盘4:6、4:6告负，无缘四强。然而，凭借本周在维园的出色表现，其ATP世界排名即时从150位飙升至132位。

赛后，中国香港网球总会会长郑明哲（Michael Cheng）即时点评，对黄泽林的成长轨迹给予高度肯定。郑会长指出，黄泽林从三年前转战职业赛场开始，排名经历了职业选手典型的爬升、调整与巩固过程：「第一年有明显差距，第二年一路追赶，如今能稳定在130位左右徘徊，这正达成了我们初步设定的目标。」 他明确将下一目标定为冲击世界前100 ：「进入前100，就能稳夺大满贯正赛资格，这将是巨大的飞跃。」 郑会长强调，总会将持续投放资源支持其发展，认为黄泽林「正在正确的轨道上」。

 

另一场焦点战，国家队强将商竣程力战世界排名第11位的哈萨克名将布力克（Alexander Bublik）。商竣程首盘以1：6迅速告失，但次盘展现顽强斗志，与对手展开破发大战，更一度领先，将比赛拖入「抢七」决胜。尽管最终在「抢七」中以2：7惜败，以总盘数0：2结束香港之旅，但其敢打敢拼的作风，同样赢得球迷掌声。

 

记者、摄影：廖伟业

