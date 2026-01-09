NBA｜公牛主场对热火延误2小时后改期 全因地板太潮湿不宜作赛

美国周四NBA出现罕见一幕，本应在芝加哥当地晚上7点开赛的公牛主场对热火，因地板潮湿关系延误2小时后，最终宣布因场地状况问题延期。

公牛主场对热火延误2小时后改期。AFP

芝加哥天气异常致场馆潮湿 公牛对热火择日再战

公牛本应在周四晚上主场迎战热火，然而球迷和球员到场后竟看见另一幅光景，球场上不是有人打波而是一众工作人员正在拖地，皆因地板上冒出水气而造成积水。

艾迪巴约和WNBA女友威尔逊在场边放闪。AFP

场馆除了有工作人员一直拖地外亦尝试开冷气降低场馆温度。AFP

原因可能因为受芝加哥异常高温影响伴随降雨，芝加哥亦发布了洪水和山洪警报，导致当地相当潮湿，再加上公牛的主场馆联合中心前一晚才举办NHL的冰球比赛。场馆内的湿度高达60%几乎是正常的2倍，场馆除了有工作人员一直拖地外，亦尝试开冷气降低场馆温度，但始终无法解决，最终扰攘2近个钟后宣布赛事延期，公牛也表示持票观众可以等补赛落实后再入场亦可以选择退票。

Miami Heat vs Chicago Bulls after a hour and half



pic.twitter.com/DTkvsDJLpK — NBA Overseas 🌍🏀 (@NBAOverseas) January 9, 2026

热火主帅史普士查(Erik Spoelstra)对延误亦感无奈，他表示：「双方球员都有抱怨场地状况，我们确实觉得场地不宜作赛。」他亦补充说：「我们的训练馆里也有类似的场地，一旦出现冷凝水，大约需要15分钟才能消散。所以我们对场地状况能否改善并不抱太大希望。」虽然比赛并没有如愿上演，但一众球员亦有在场表演各种花式入球，公牛吉祥物Benny更中场背篮射球命中，引起全场欢呼。

