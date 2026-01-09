Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公牛主场对热火延误2小时后改期 全因地板太潮湿不宜作赛

即时体育
更新时间：17:46 2026-01-09 HKT
发布时间：17:46 2026-01-09 HKT

美国周四NBA出现罕见一幕，本应在芝加哥当地晚上7点开赛的公牛主场对热火，因地板潮湿关系延误2小时后，最终宣布因场地状况问题延期。

公牛主场对热火延误2小时后改期。AFP
公牛主场对热火延误2小时后改期。AFP

芝加哥天气异常致场馆潮湿 公牛对热火择日再战

公牛本应在周四晚上主场迎战热火，然而球迷和球员到场后竟看见另一幅光景，球场上不是有人打波而是一众工作人员正在拖地，皆因地板上冒出水气而造成积水。

艾迪巴约和WNBA女友威尔逊在场边放闪。AFP
艾迪巴约和WNBA女友威尔逊在场边放闪。AFP
场馆除了有工作人员一直拖地外亦尝试开冷气降低场馆温度。AFP
场馆除了有工作人员一直拖地外亦尝试开冷气降低场馆温度。AFP

原因可能因为受芝加哥异常高温影响伴随降雨，芝加哥亦发布了洪水和山洪警报，导致当地相当潮湿，再加上公牛的主场馆联合中心前一晚才举办NHL的冰球比赛。场馆内的湿度高达60%几乎是正常的2倍，场馆除了有工作人员一直拖地外，亦尝试开冷气降低场馆温度，但始终无法解决，最终扰攘2近个钟后宣布赛事延期，公牛也表示持票观众可以等补赛落实后再入场亦可以选择退票。

热火主帅史普士查(Erik Spoelstra)对延误亦感无奈，他表示：「双方球员都有抱怨场地状况，我们确实觉得场地不宜作赛。」他亦补充说：「我们的训练馆里也有类似的场地，一旦出现冷凝水，大约需要15分钟才能消散。所以我们对场地状况能否改善并不抱太大希望。」虽然比赛并没有如愿上演，但一众球员亦有在场表演各种花式入球，公牛吉祥物Benny更中场背篮射球命中，引起全场欢呼。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT