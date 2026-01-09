剑击｜女花世界杯陈诺思连挫队友与国家队好手 成港队唯一晋级64强剑手
更新时间：16:55 2026-01-09 HKT
发布时间：16:55 2026-01-09 HKT
发布时间：16:55 2026-01-09 HKT
一连三日上演的女子花剑世界杯香港站今日于亚洲博览馆揭幕，港队共派出33名女将参赛。首日赛事焦点落在巴黎奥运代表陈诺思身上，这位现时世界排名第33位的港队女花一姐状态稳定，由小组赛突围后，先在以15：4击败队友吴佳蔚，随后再以同样比数力挫国家队选手石玥，成为今站港队唯一跻身64强的女花剑手，明日续战。
陈诺思作为港队女花排名最高的剑手，首日先顺利从小组赛出线，惜在128强便与队友吴佳蔚过早碰头。陈诺思最终以15：4赢下「内战」，其后面对国家队好手石玥同样以15：4报捷，稳稳锁定64强席位。
赛后陈诺思并没有放松，仅简短回应指希望把心力放在比赛上，盼待明日完赛后再详谈感受。至于其余港将方面，今站未能更进一步，全队除陈诺思外，均止步于64强外。
最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
2026-01-08 10:00 HKT
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
2026-01-07 16:37 HKT