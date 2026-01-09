Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击｜女花世界杯陈诺思连挫队友与国家队好手 成港队唯一晋级64强剑手

即时体育
更新时间：16:55 2026-01-09 HKT
发布时间：16:55 2026-01-09 HKT

一连三日上演的女子花剑世界杯香港站今日于亚洲博览馆揭幕，港队共派出33名女将参赛。首日赛事焦点落在巴黎奥运代表陈诺思身上，这位现时世界排名第33位的港队女花一姐状态稳定，由小组赛突围后，先在以15：4击败队友吴佳蔚，随后再以同样比数力挫国家队选手石玥，成为今站港队唯一跻身64强的女花剑手，明日续战。

陈诺思作为港队女花排名最高的剑手，首日先顺利从小组赛出线，惜在128强便与队友吴佳蔚过早碰头。陈诺思最终以15：4赢下「内战」，其后面对国家队好手石玥同样以15：4报捷，稳稳锁定64强席位。

赛后陈诺思并没有放松，仅简短回应指希望把心力放在比赛上，盼待明日完赛后再详谈感受。至于其余港将方面，今站未能更进一步，全队除陈诺思外，均止步于64强外。

