Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜黄泽林男单八强止步 世界排名飙升18位 直逼最佳 黄泽林：我要证明我唔易对付！

即时体育
更新时间：16:33 2026-01-09 HKT
发布时间：16:33 2026-01-09 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）周五于维园主场出战香港网球公开赛男单八强，力战下直落两盘4:6、4:6不敌世界排名第7的意大利头号种子穆锡迪（Lorenzo Musetti），无缘晋级四强，但ATP的世界排名由150位跃升至132位，与其最佳排名（128位）仅咫尺之遥。尽管在周五午后开赛，赛事仍吸引逾九成观众入场，气氛热烈，文化体育及旅游局局长罗淑佩亦亲临打气。赛后Coleman表示自己状态依然很好，落到场就会搏尽，不会轻易让对手赢 ：「但我唔会咁容易畀佢哋，唔会咁容易认输。我要证明畀佢哋睇，我其实都唔容易对付。」 

现在最想「唞一唞」 对自己充满信心：我其实都唔容易对付！

现年21岁的黄泽林坦言现在最想「唞一唞」：「我想休息下先，因为呢几日都一路都好辛苦，一打完就要恢复，终于可以唞一唞。」虽然止步八强，他对自身状态充满信心：「我觉得自己状态依然很好，知道自己在澳网都可以做到。唔使特登期望自己去到边度，最紧要落到场就搏尽。如果对手真系打得好好，佢值得赢，但我唔会咁容易畀佢哋，唔会咁容易认输。我要证明畀佢哋睇，我其实都唔容易对付！」 

2026完美起步 最重要一路进步并做足所有嘢

随后黄泽林直言这是一个完美起步：「2026年第一个比赛就打入我第一个ATP 250巡回赛八强，系一个好开始。我同团队方向正确，帮助我提升场上水平，令我同顶尖球手更接近，正正系我一直希望做到。」对于排名逼近个人最佳他表示：「我冇特别设定要去到边个排名。最重要系知道自己一路进步紧，每一日都保持专业，做足所有嘢， 所有排名同成绩自然就会来。」 

 

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
8小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
4小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
21小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
18小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
6小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
4小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT