香港网球公开赛｜黄泽林男单八强止步 世界排名飙升18位 直逼最佳 黄泽林：我要证明我唔易对付！

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）周五于维园主场出战香港网球公开赛男单八强，力战下直落两盘4:6、4:6不敌世界排名第7的意大利头号种子穆锡迪（Lorenzo Musetti），无缘晋级四强，但ATP的世界排名由150位跃升至132位，与其最佳排名（128位）仅咫尺之遥。尽管在周五午后开赛，赛事仍吸引逾九成观众入场，气氛热烈，文化体育及旅游局局长罗淑佩亦亲临打气。赛后Coleman表示自己状态依然很好，落到场就会搏尽，不会轻易让对手赢 ：「但我唔会咁容易畀佢哋，唔会咁容易认输。我要证明畀佢哋睇，我其实都唔容易对付。」

现在最想「唞一唞」 对自己充满信心：我其实都唔容易对付！

现年21岁的黄泽林坦言现在最想「唞一唞」：「我想休息下先，因为呢几日都一路都好辛苦，一打完就要恢复，终于可以唞一唞。」虽然止步八强，他对自身状态充满信心：「我觉得自己状态依然很好，知道自己在澳网都可以做到。唔使特登期望自己去到边度，最紧要落到场就搏尽。如果对手真系打得好好，佢值得赢，但我唔会咁容易畀佢哋，唔会咁容易认输。我要证明畀佢哋睇，我其实都唔容易对付！」

2026完美起步 最重要一路进步并做足所有嘢

随后黄泽林直言这是一个完美起步：「2026年第一个比赛就打入我第一个ATP 250巡回赛八强，系一个好开始。我同团队方向正确，帮助我提升场上水平，令我同顶尖球手更接近，正正系我一直希望做到。」对于排名逼近个人最佳他表示：「我冇特别设定要去到边个排名。最重要系知道自己一路进步紧，每一日都保持专业，做足所有嘢， 所有排名同成绩自然就会来。」

记者、摄影：廖伟业