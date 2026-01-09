Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜溜马114:112击败黄蜂止13连败 主帅卡斯利终成千胜教头

更新时间：16:06 2026-01-09 HKT
发布时间：16:06 2026-01-09 HKT

去年才刚杀入NBA总决赛与雷霆打满7场遗憾落败的溜马，今季在主力哈利伯顿(Tyrese Haliburton)养伤缺席下状态大跌，周四对黄蜂前已创队史最长的13连败，主帅卡斯利(Rick Carlisle)仅剩一场就系能达成千胜，今场终于得偿所愿，溜马作客以114:112险胜黄蜂阻止球队延续连败记录，更正式成为千胜教头。

溜马主帅卡斯利止连败兼喜收生涯第1000胜

近期吞队史最长13连败的溜马周四作客对黄蜂，今战开局就马上入局，半场凭着施亚甘(Pascal Siakam)半场已攻入18分以60:58领先，易篮后虽然溜马曾一度将分差拉开到双位数，但黄蜂调整及时收复失地，在末节尾段更由新秀肯尼普(Kon Knueppel)三分加罚完成反超，但比赛还剩1分钟时溜马还落后109:111下强烈反扑，由施亚甘灌篮再度反超比分，最终黄蜂由萨斯顿(CollinSexton)中距离跳投射失错失扳平机会，溜马终以114:112力压黄蜂中止连败，主教练卡斯利多场之后终于取得关键一胜达成生涯常规赛1000胜，位列历史第11。

今战溜马取胜最大功臣必然是攻入30分14篮板的施亚甘，另外亦有TJ麦卡朗(TJ McConnell)贡献23分8助攻助力球队中止连败。而黄蜂方面，拿美路波尔(LaMelo Ball)今战以替补上阵，仅出战27分钟便高效轰入全场最高的33分外加8篮板，另外亦有肯尼普和碧捷斯(Mikal Bridges)分别攻入18和19分，可惜未能守住主场胜利。

