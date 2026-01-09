Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜爱华士成第7位25岁以下万分球员 大创里程碑兼率木狼131:122退骑士（有片）

即时体育
更新时间：13:29 2026-01-09 HKT
发布时间：13:29 2026-01-09 HKT

赛前正值3连胜的木狼周四主场迎战骑士，木狼凭着首发5人多点开花，5人中4人得分20+，成功守住主场以131:122击败骑士，今战攻入25分的新任「狼王」安东尼爱华士(Anthony Edwards)大创里程碑，成继勒邦占士(LeBron James)、高比拜仁(Kobe Bryant)等球星后第7位25岁以下生涯得分10000分的球员。

爱华士超越高比成第三年轻万分球员

狼队今周将连续2场对上骑士，周四首战先由狼队主场迎战对手，双方上半场打得有来有往，半场完结时骑士仅以4分差距的67:63领先，但易篮后木狼由林度和爱华士率领下爆发，单节打出43:22第三节打完将比数反超成106:89，最后木狼亦成功抵挡住骑士的反扑以131:122守住胜局，豪取4连胜。

今场木狼当家球星爱华士在第4节剩余6分多钟时，在2人包夹下后仰跳投得手，成功攻入生涯第10000分，以24岁156日之龄超越高比的24岁194日成第3年轻达成此成就，而除了他2人外亦仅有5人能达成，分别是最年轻达成的占士之后有杜兰特(Kevin Durant)、安东尼(Carmelo Anthony)、麦基迪(Tracy McGrady)以及当积(Luka Doncic)今场爱华士亦攻入25分7篮板9助攻，另外亦有林度(Julius Randle)攻入28分11篮板和8助攻，而骑士方面则有当路云米曹(Donovan Mitchell)轰入30分外加7篮板8助攻。
 

