Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜港将黄泽林ATP巡回赛男双创历史后因搭档伤退无缘决赛

即时体育
更新时间：23:50 2026-01-08 HKT
发布时间：23:50 2026-01-08 HKT

香港网球公开赛2026今日(8号)传来令人惋惜的消息。今日历史性首闯ATP巡回赛250系列赛男双四强的香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong），因其加拿大拍档迪亚路（Gabriel Diallo）受伤退赛，其「黄迪配」组合被迫退出余下赛事，无缘争夺决赛席位。

「黄迪配」今于八强激战逾109分钟，险胜对手晋级，表现激动人心。讵料赛后传来坏消息，迪亚路因伤决定退出双打赛事。根据赛例，二人原定于四强的对手、意大利劲旅穆锡迪（Lorenzo Musetti） 与苏利高(SONEGO, Lorenzo ) 组合，将自动晋级决赛。

黄泽林虽憾别双打战场，但明天男单四强战将会迎战头号种子选手，世界排名第7的意大利名将姆锡迪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
14小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
7小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
2小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
10小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
7小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
4小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
12小时前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
9小时前