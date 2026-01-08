香港网球公开赛｜港将黄泽林ATP巡回赛男双创历史后因搭档伤退无缘决赛

香港网球公开赛2026今日(8号)传来令人惋惜的消息。今日历史性首闯ATP巡回赛250系列赛男双四强的香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong），因其加拿大拍档迪亚路（Gabriel Diallo）受伤退赛，其「黄迪配」组合被迫退出余下赛事，无缘争夺决赛席位。

「黄迪配」今于八强激战逾109分钟，险胜对手晋级，表现激动人心。讵料赛后传来坏消息，迪亚路因伤决定退出双打赛事。根据赛例，二人原定于四强的对手、意大利劲旅穆锡迪（Lorenzo Musetti） 与苏利高(SONEGO, Lorenzo ) 组合，将自动晋级决赛。

黄泽林虽憾别双打战场，但明天男单四强战将会迎战头号种子选手，世界排名第7的意大利名将姆锡迪。