香港网球公开赛｜商竣程直落两盘挫意大利名将 主场如家晋级八强 赛后表示 ：我喜欢在家的感觉 喜欢在家享受主场的氛围

即时体育
更新时间：19:48 2026-01-08 HKT
发布时间：19:48 2026-01-08 HKT

香港网球公开赛今日（8号）于维园主网球场上演男单次轮焦点战，国家队强将商竣程，直落两盘击败世界排名第39位的意大利名将苏利高(SONEGO, Lorenzo ) ，强势晋级八强。赛后接受访问时商竣程 表示喜欢在香港作赛：「我喜欢在家的感觉，喜欢在家享受主场的氛围。」 

面对实力强劲的苏利高，商竣程表现稳健。首盘他以6：3先拔头筹。第二盘战况胶著，商竣程在关键分上处理更为果断，最终以6：4再下一城，锁定胜局，全场比赛耗时1小时22分钟。

商竣程 ：「我喜欢在家的感觉」 主场氛围激发最佳状态 

赛后商竣程接受访问时，他直言香港是他的「福地」：「我觉得在这个城市每一年的开始都比较梦幻。前两年连续进四强，今年打到八强，这里的气氛对我来说非常友好。」随后他表示享受在香港比赛：「我喜欢在家的感觉，喜欢在家享受主场的氛围。很多香港本地及内地球迷专程来为我加油，带来的能量对我们赢得胜利很有帮助。 」 

伤愈归来更强大 目标重返世界前五十 

谈及从伤病中恢复的过程，商竣程坦言一度「有些难过」，但亦视之为提升短处的契机：「用这段时间提高了发球、接发球和预判能力。现在感觉非常不错，移动能力也慢慢变强，几乎已恢复100%。」商竣程承认赛前没有想到能直落两盘取胜。他盛赞对手苏利高：「 我觉得他是一个非常难打的选手，爆发力很强，抢点的能力非常好，他的排名也说明他有很强劲的实力。」 对于新赛季目标他表示：「一场一场来，一分一分来。重返世界前100甚至前50是我的目标，但这需要长期的准备与发挥。」

记者、摄影：廖伟业

