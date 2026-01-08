港超联｜东方聘文努托利斯出任新主帅 称高度契合培育年轻球员和长远发展方向
港超联球会东方去年宣布卢比度离任主帅一职，球会今日正式宣布委任西班牙籍主帅文努托利斯(Manuel Torres)担任主帅一职。会方称文努托利斯与球会以青训为主的发展方向高度契合，能为球队稳固基础。
现年50岁的文努托利斯自1999年开始在西甲球会维拉利尔展开执教生涯，并一直于球队的青年队、B队及一队服务至2017年，在任期间培育出多位西班牙顶级球员，如洛迪等。他其后亦于西乙FC安道尔及葡甲球会维泽拉担任助理教练，亦曾担任萨尔瓦多国家队助理教练及U20国家队主教练，持续投身于战术部署及年轻球员的长期发展工作。东方在公告中表示，文努托利斯拥有多年青训发展的经验，其以数据分析、战术理解及全人发展为核心的执教理念，与球会长远发展及培育年轻球员的方向高度契合。会方相信其带队经验有助东方在比赛中争取佳绩、发掘并培育年轻球员，为球队的未来打好根基。
