Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜东方聘文努托利斯出任新主帅 称高度契合培育年轻球员和长远发展方向

即时体育
更新时间：19:27 2026-01-08 HKT
发布时间：19:27 2026-01-08 HKT

港超联球会东方去年宣布卢比度离任主帅一职，球会今日正式宣布委任西班牙籍主帅文努托利斯(Manuel Torres)担任主帅一职。会方称文努托利斯与球会以青训为主的发展方向高度契合，能为球队稳固基础。

文努托利斯接手东方主帅。东方官方图片
文努托利斯接手东方主帅。东方官方图片
东方宣布正式委任西班牙籍主帅文努托利斯担任主帅一职。东方社交媒体截图
东方宣布正式委任西班牙籍主帅文努托利斯担任主帅一职。东方社交媒体截图

文努托利斯接手东方主帅 延续专注青训方向

现年50岁的文努托利斯自1999年开始在西甲球会维拉利尔展开执教生涯，并一直于球队的青年队、B队及一队服务至2017年，在任期间培育出多位西班牙顶级球员，如洛迪等。他其后亦于西乙FC安道尔及葡甲球会维泽拉担任助理教练，亦曾担任萨尔瓦多国家队助理教练及U20国家队主教练，持续投身于战术部署及年轻球员的长期发展工作。东方在公告中表示，文努托利斯拥有多年青训发展的经验，其以数据分析、战术理解及全人发展为核心的执教理念，与球会长远发展及培育年轻球员的方向高度契合。会方相信其带队经验有助东方在比赛中争取佳绩、发掘并培育年轻球员，为球队的未来打好根基。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
10小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
8小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
5小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜大比数通过 1.14最后买卖 1.27退市 小股东不满 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
1小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
8小时前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转
影视圈
7小时前
太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国。 央视截图
00:39
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
2小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
3小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
23小时前