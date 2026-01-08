棍网球｜男子棍网球亚锦赛港队17:2击败国家队 勇闯附加赛撼纽西兰拼世锦赛席位

中国香港男⼦棍网球代表队今⽇（8 ⽇）于「2026 亚太区男⼦棍网球锦标赛」最后⼀场⼩组赛中表现强势，以 17：2⼤胜国家队，最终以⼩组第三名完成分组赛，成功晋⾝附加赛，并将于 明⽇早上 5 时（香港时间）硬撼东道主纽⻄兰，继续为 2027 年男⼦棍网球世界锦标赛资格⽽战。

港队明撼纽西兰拼世锦赛席位。中国香港棍网球总会官方图片

男子棍网球亚锦赛港队17:2击败国家队。中国香港棍网球总会官方图片

港队今仗由开局已全⾯掌控战局，攻守两端均展现⾼度纪律与效率。中场球员陈俊伟及张海贤各⾃取得⼀个入球，两⼈更合共送出 7 次助攻，直接参与全队接近⼀半的入球，成为胜仗关键。 全队多点开花之余，防守端亦成功限制对⼿发挥。 今届「2026 亚太区男⼦棍网球锦标赛」同时为 2027 年男⼦棍网球世界锦标赛的资格赛，亚太区合共获分配 4 个名额，惟主办国⽇本已⾃动占去⼀席，其余 3 个资格将由今届赛事产⽣。 根据赛制，如港队能于附加赛击败纽⻄兰晋⾝四强，⽽⽇本在另⼀场附加赛中击败韩国（比赛 时间：香港时间明⽇早上 8 时），港队将即时锁定 2027 年男⼦棍网球世界锦标赛席位，若韩国击败⽇本，港队则需与韩国进⾏铜牌战，直接硬碰争夺最后⼀席世锦赛资格。

队⻑刘兴祈赛后表⽰，球队经过⾸两天赛事后已逐步进入状态：「经过头两⽇比赛，团队今场做⾜准备，球员都成功执⾏教练团的赛前部署。这场胜利不单⽌帮助我们出线，亦为明天对纽⻄兰的关键⼀战打下⼀⽀强⼼针。」

对于港队成功克服三⽇三战的严峻体能考验，助理教练陈瀚基表⽰，球队背后有⼀个运作完善的⽀援团队作为后盾：「我们拥有非常完整的团队，包括体能教练及物理治疗师，持续监察球 员的⾝体状况，并协助他们在短时间内加快恢复，以应付密集赛程带来的挑战。」，主教练佐藤壮亦⼀直提醒球员保持⾼度⾃律，「包括减少进食垃圾食物，以及确保充⾜的睡眠与 休息，让⾝体维持在最佳状态。」此外，陈瀚基亦指出，早前对阵菲律宾⼀仗为球队带来宝贵经验，形容该场比赛「相当有得著」：「这场比赛让我们学习如何更好地适应球证的执法尺度。 棍网球本⾝是⼀项⾝体碰撞较多的运动，能够及早掌握当场比赛的执法标准，有助我们减少不必要的犯规，并在场上保持冷静与专注，从⽽更有效地应对比赛。」