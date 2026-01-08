Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜「黄迪配」抢十险胜德国荷兰组合 黄泽林首闯ATP巡回赛双打四强

即时体育
更新时间：18:44 2026-01-08 HKT
发布时间：18:44 2026-01-08 HKT

香港网球公开赛2026今日（8号）于维园网球一号副场上演精彩男双八强战。香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong）伙拍加拿大好手迪亚路（Gabriel Diallo），组合激战逾109分钟，终以盘数2：1力克德国法兰森（FRANTZEN GER） 与荷兰夏斯 (HAASE NED) 组合，强势晋级四强。而此次胜利更令黄泽林首度跻身ATP巡回赛250系列赛男双四强。

「黄迪配」今仗过程惊险。首盘双方拉锯至「抢七」，以7:6（7:4）先拔头筹。次盘战情紧凑，黄泽林组合再度拖入「抢七」，惜以6:7（5:7）被扳平。决胜盘采「抢十」制，「黄迪配」 组合一度领先6：2，却被对手追至8：8平手，关键时刻连取两分，终以10：8锁定胜局。

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
10小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
8小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
5小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜大比数通过 1.14最后买卖 1.27退市 小股东不满 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
1小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
8小时前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 预告百份厚礼震惊网民 曾陷破产边缘失婚人生逆转
影视圈
7小时前
太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国。 央视截图
00:39
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
2小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
3小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
23小时前