香港网球公开赛｜「黄迪配」抢十险胜德国荷兰组合 黄泽林首闯ATP巡回赛双打四强

香港网球公开赛2026今日（8号）于维园网球一号副场上演精彩男双八强战。香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong）伙拍加拿大好手迪亚路（Gabriel Diallo），组合激战逾109分钟，终以盘数2：1力克德国法兰森（FRANTZEN GER） 与荷兰夏斯 (HAASE NED) 组合，强势晋级四强。而此次胜利更令黄泽林首度跻身ATP巡回赛250系列赛男双四强。

「黄迪配」今仗过程惊险。首盘双方拉锯至「抢七」，以7:6（7:4）先拔头筹。次盘战情紧凑，黄泽林组合再度拖入「抢七」，惜以6:7（5:7）被扳平。决胜盘采「抢十」制，「黄迪配」 组合一度领先6：2，却被对手追至8：8平手，关键时刻连取两分，终以10：8锁定胜局。

记者、摄影：廖伟业