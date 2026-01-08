Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网球｜郑钦文宣布退出澳网 盼「满血」回归：2026赛场见

即时体育
更新时间：18:43 2026-01-08 HKT
发布时间：18:43 2026-01-08 HKT

国家网球「一姐」郑钦文今日于个人社交媒体宣布，经团队评估及医生建议，将退出今年澳洲网球公开赛。她在长文中形容决定「无比艰难」，期盼以百分百状态回归，向球迷致歉并承诺「2026赛场见」。

郑钦文社交媒体宣布退出2026年澳网。郑钦文IG截图
郑钦文在社交平台写道：
「致所有关心我的球迷和朋友们：
很遗憾地告诉大家，经过团队的评估和医生的建议，我将退出2026年澳大利亚网球公开赛。做出这个决定，对我来说无比艰难。墨尔本是我职业生涯的‘福地’，是我获得大满贯首胜和亚军的赛场。我对澳网有著特殊的感情，对在墨尔本公园球场打响复出首战有著强烈的渴望。

虽然右肘恢复顺利，近期冬训也在全力以赴，但大满贯级别对抗，对身体有著极致的要求。目前我，还没有达到自己设定的‘100%战斗状态’的标准。

作为一名职业运动员，‘在场’只是第一步，‘在最佳状态’才是对比赛、对对手、更是对所有支持我的人的最大尊重。感谢大家一直以来对我的支持，也期待能早日以最佳状态重返赛场，和一个满血归来、健康无畏的我。2026，我们赛场见！」

郑钦文宣布退出2026年澳网。新华社
现年23岁的郑钦文为巴黎奥运会网球女单金牌得主。她去年饱受右肘伤势困扰，于7月接受手术后长期休战；曾于9月在中国网球公开赛短暂复出，惟只打两场便再度因伤退赛，其后缺席家乡的武汉网球公开赛及全运会等多项重要赛事。
 

