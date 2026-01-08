Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占姆梅利交出17助攻创生涯新高 率领金块末节爆发114:110挫塞尔特人

即时体育
更新时间：18:23 2026-01-08 HKT
发布时间：18:23 2026-01-08 HKT

金块周三作客波士顿斗塞尔特人，占姆梅利(Jamal Murray)今战担起组织进攻大旗，交出生涯新高的17助攻串连全队进攻，并助金块在末节爆发以114:110锁定胜局。

金块末节狂轰14:0 最终114:110挫绿军

今战双方都缺少各自的大将，金块的约基治(Nikola Jokic)还在养伤之中，而绿军的泰顿(Jayson Tatum)也未知归期，今战各自的2当家占姆梅利和谢伦布朗(Jaylen Brown)挺身而出，全场打得十分胶着出现过26次领先交替和9次平手，到第4节中段绿军还以90:87领先，但金块捉紧绿军入球荒机会打出一波14:0的攻势成功反超比分，随后虽绿军及时调整，在最后几秒时将比数追成仅3分差，但已为时已晚最终金块以114:110击败塞军。

今战金块二当家梅利虽从未入选全明星，然而他却再次打出全明星级表现，今战除了攻入22分和8篮板外，更交出生涯新高的17助攻串连全队攻势，另外披顿屈臣(Peyton Watson)亦攻入全队最高的30分6篮板。而绿军方面谢伦布朗在泰顿缺席下担起进攻火力点，今战轰入全场最高的33分7板，而比查特(Payton Pritchard)和韦特(Derrick White)齐齐攻入17分。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
6小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
5小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
6小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
12小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
6小时前