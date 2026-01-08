NBA｜占姆梅利交出17助攻创生涯新高 率领金块末节爆发114:110挫塞尔特人

金块周三作客波士顿斗塞尔特人，占姆梅利(Jamal Murray)今战担起组织进攻大旗，交出生涯新高的17助攻串连全队进攻，并助金块在末节爆发以114:110锁定胜局。

金块末节狂轰14:0 最终114:110挫绿军

今战双方都缺少各自的大将，金块的约基治(Nikola Jokic)还在养伤之中，而绿军的泰顿(Jayson Tatum)也未知归期，今战各自的2当家占姆梅利和谢伦布朗(Jaylen Brown)挺身而出，全场打得十分胶着出现过26次领先交替和9次平手，到第4节中段绿军还以90:87领先，但金块捉紧绿军入球荒机会打出一波14:0的攻势成功反超比分，随后虽绿军及时调整，在最后几秒时将比数追成仅3分差，但已为时已晚最终金块以114:110击败塞军。

今战金块二当家梅利虽从未入选全明星，然而他却再次打出全明星级表现，今战除了攻入22分和8篮板外，更交出生涯新高的17助攻串连全队攻势，另外披顿屈臣(Peyton Watson)亦攻入全队最高的30分6篮板。而绿军方面谢伦布朗在泰顿缺席下担起进攻火力点，今战轰入全场最高的33分7板，而比查特(Payton Pritchard)和韦特(Derrick White)齐齐攻入17分。

