Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜阿夫迪亚轰41分创生涯高 拓荒者险守一分胜 杜兰特失绝杀 火箭压哨补篮超时告负（有片）

即时体育
更新时间：16:51 2026-01-08 HKT
发布时间：16:51 2026-01-08 HKT

波特兰拓荒者主场上演心跳战！前锋阿夫迪亚（Deni Avdija）火力全开，射落生涯新高41分，关键时段连环「2+1」稳局。虽然火箭在末段靠杜兰特（Kevin Durant）连取关键分逼近，并在终场前上演惊险一幕——杜兰特高难度绝杀不中，伊臣（Tari Eason）压哨补篮命中，火箭板凳席一度欢呼冲场，但覆核判定补篮超时，入球无效。最终拓荒者以103：102险胜休士顿火箭，喜迎四连胜。

战况方面，拓荒者下半场大部分时间保持优势。第四节8分56秒，火箭凭阿门汤普森（Amen Thompson）两罚追平至84：84，拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）随即以三分回敬再度拉开。其后双方你来我往，频频上演「And One」对飚。比赛还剩约2分钟，阿夫迪亚强势打成「2+1」，拓荒者领先扩至7分；杜兰特随即开启杀神模式，先翻身中投命中，再强突造犯规完成「And One」，在最后1分钟把比分追至99：101。阿夫迪亚下一回合再度打成「2+1」，为主队稳住阵脚。

最后时刻，拓荒者以103：100在前；杜兰特在剩余5.9秒两罚全中，火箭追至仅差一分。其后拓荒者发边线球失误，火箭重获球权。终场前2.1秒，杜兰特迎两人包夹高难度出手惜未能命中，伊臣随即补篮压哨得手，全队一度庆祝；但经覆核显示皮球未于计时终止前离手，入球被判无效，拓荒者惊险过关。

个人数据方面，阿夫迪亚今仗状态火热，全场41分外加6篮板2助攻，第四节独取9分，硬抗杜兰特一波又一波的追击。杜兰特此役狂砍37分，追平个人今季得分新高，继上仗绝杀太阳后再获绝杀机会，惟今次缘尽一线；伊臣补篮超时，未能救主。两军将于两日后再度于拓荒者主场交手。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
7小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
3小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
6小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
4小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
20小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
11小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
5小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
23小时前