NBA｜阿夫迪亚轰41分创生涯高 拓荒者险守一分胜 杜兰特失绝杀 火箭压哨补篮超时告负（有片）

波特兰拓荒者主场上演心跳战！前锋阿夫迪亚（Deni Avdija）火力全开，射落生涯新高41分，关键时段连环「2+1」稳局。虽然火箭在末段靠杜兰特（Kevin Durant）连取关键分逼近，并在终场前上演惊险一幕——杜兰特高难度绝杀不中，伊臣（Tari Eason）压哨补篮命中，火箭板凳席一度欢呼冲场，但覆核判定补篮超时，入球无效。最终拓荒者以103：102险胜休士顿火箭，喜迎四连胜。

WILD ENDING IN ROCKETS/BLAZERS 👀



Tari Eason's potential game-winning tip-in is ruled NO GOOD after review.



Blazers win their 4th straight in dramatic fashion! pic.twitter.com/YXgwkRoRcg — NBA (@NBA) January 8, 2026

战况方面，拓荒者下半场大部分时间保持优势。第四节8分56秒，火箭凭阿门汤普森（Amen Thompson）两罚追平至84：84，拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）随即以三分回敬再度拉开。其后双方你来我往，频频上演「And One」对飚。比赛还剩约2分钟，阿夫迪亚强势打成「2+1」，拓荒者领先扩至7分；杜兰特随即开启杀神模式，先翻身中投命中，再强突造犯规完成「And One」，在最后1分钟把比分追至99：101。阿夫迪亚下一回合再度打成「2+1」，为主队稳住阵脚。

最后时刻，拓荒者以103：100在前；杜兰特在剩余5.9秒两罚全中，火箭追至仅差一分。其后拓荒者发边线球失误，火箭重获球权。终场前2.1秒，杜兰特迎两人包夹高难度出手惜未能命中，伊臣随即补篮压哨得手，全队一度庆祝；但经覆核显示皮球未于计时终止前离手，入球被判无效，拓荒者惊险过关。

个人数据方面，阿夫迪亚今仗状态火热，全场41分外加6篮板2助攻，第四节独取9分，硬抗杜兰特一波又一波的追击。杜兰特此役狂砍37分，追平个人今季得分新高，继上仗绝杀太阳后再获绝杀机会，惟今次缘尽一线；伊臣补篮超时，未能救主。两军将于两日后再度于拓荒者主场交手。