NBA｜SGA轰46分 射入高难度绝平中投 雷霆加时赛险胜爵士止颓（有片）

更新时间：12:55 2026-01-08 HKT
发布时间：12:55 2026-01-08 HKT

衞冕冠军雷霆惊涛骇浪中止跌！「一哥」基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今日火力全开，全场轰入46分，常规时间压哨中投命中逼入加时，加时再取9分，最终带领雷霆以129：125力挫犹他爵士，终止二连败。

比赛一波三折。雷霆次节一度拉开至20分优势，惟半场前被追近至58：53。易边后爵士手感回暖，末节最后5分钟更是领先雷霆8分。关键时刻，爵士前锋麦健伦（Lauri Markkanen）在24秒进攻末段补篮得手，反超至114：112。生死一击，SGA于罚球线一带强行拔起，在身体失衡情况下依然稳手命中，硬生生把比赛拖入加时。加时赛他续演英雄本色，一人再取9分，写下逆转剧本。

SGA此役交出46分、6篮板、6助攻的全面数据，并把个人连续20+得分场次推进至109场，升至NBA史上第二长纪录。雷霆多点开花，贺姆格连（Chet Holmgren）贡献23分12篮板，「双双」到手；谢伦威廉斯（Jalen Williams）亦有17分进帐。

雷霆近况早前起伏不定，开季曾打出24胜1负的强势，惟近12战吞下6败，前仗更以97：124不敌近况欠佳的黄蜂，录得二连败；此役报捷后，球队继续守住自2024年4月以来常规赛未曾三连败的纪录。

爵士方面，麦健伦表现抢眼，收获29分13篮板；新秀控卫基安提佐治（Keyonte George）交出25分11助攻；中锋努奇（Jusuf Nurkic）则录得15分15篮板「双双」，无奈球队仍吞下五连败，急需止颓良方。

