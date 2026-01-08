Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜与满贯达成合作协议 外借杨睿骐⾄甲⼀球季结束

即时体育
更新时间：12:20 2026-01-08 HKT
发布时间：12:20 2026-01-08 HKT

香港⾦⽜篮球队与满贯篮球队达成合作协议，将外借球员杨睿骐（Ricky）出战本季甲⼀赛事，直⾄甲⼀球季结束。

27 岁的杨睿骐司职控球后卫，2023 年加盟香港⾦⽜成为球队「开国功⾂」，助球队拿下 NBL 总冠军两连霸。杨睿骐与香港⾦⽜于去年完成续约，其进步有⽬共睹，去年底代表港队参加全运会发挥出⾊，今个赛季亦曾于主场上阵兼得分。

这是杨睿骐⾃ 2024 年后，再⼀次外借到满贯。香港⾦⽜总经理孙欣伟表⽰：「满贯⼀直对借⽤ Ricky 表达强烈渴望，经过管理层与教练团慎重研究，决定外借他出战甲⼀。我们希望 Ricky 可以保持竞赛状态，于季后赛前归队，届时在场上能够交出更亮眼表现。我们同时希望透过此举，提升本地联赛⽔准，继续推动香港篮球发展。」

香港⾦⽜相信满贯在得到杨睿骐外借加盟后，可以加强争冠本钱，我们也期待未来与其他本地篮球团体或机构有更多合作，共同为香港篮球发展⽽努⼒。

