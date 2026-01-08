NBA｜杨格告别鹰队赴巫师交换两将 鹰队重建 下一步或追「一眉」（有片）

四届全明星控卫杨格（Trae Young）告别亚特兰大。据ESPN及名记Shams报道，鹰队将杨格交易至华盛顿巫师，换回老将麦高伦（CJ McCollum）及射手基斯珀特（Corey Kispert）。此举为鹰队重塑核心迈出关键一步，也让杨格前往心仪目的地，开启首都新篇章。

Trae Young leaves mid-game after his trade announcement 🥲



He leaves the court for the final time as a Hawk... pic.twitter.com/k5EgSjQkP7 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026

值得一提的是，杨格将与巫师高层施伦克（Travis Schlenk）再度重逢。后者正是2018年在亚特兰大以第五顺位选中杨格的决策者，两人再聚首都，被视为巫师在重建进程中寻找「定海神针」的重要一环。根据Shams报导，巫师管理层一直寻求以成熟控卫稳住年轻班底，加速球队发展，而杨格正是符合他们要求的重要人物。

今次交易亦为鹰队带来财务灵活度。球队借此释放薪资空间，为未来数月追逐大合同铺路；外界更传出达拉斯独行侠球星「一眉」安东尼戴维斯（Anthony Davis）成为季中潜在目标之一。

另一方面，鹰队近季新人冒起，随着前锋谢伦庄逊（Jalen Johnson）冒起，今季缴出24分、10.2篮板、8.5助攻的全面表现，加上自由身加盟的亚历山大－获加（Nickeil Alexander-Walker）打出生涯新高的场均20.7分，球队或有意重塑核心架构，围绕锋线与板凳深度，打造更流畅的攻防体系。

至于回报方面，麦高伦被视为即插即用的老将后场火力，且合约仅余一年、年薪约3,060万美元，为鹰队在战力与弹性上提供双保险；射手基斯珀特的外线牵制亦有助拉开空间。

杨格离队，标志其作为鹰队门面的一段历程告一段落；自2018年选秀加入鹰队以来，杨格生涯场均贡献25.2分、9.8助攻，四度入选全明星、一次入选年度最佳阵容，并成为队史三分及助攻王，曾三度带队打入季后赛，2021年更杀入东岸决赛。27岁的他转战巫师，期望在首都再创高峰。