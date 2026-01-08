NBL｜香港⾦⽜主场⼤胜江⻄鲸裕清酒 豪取开季六连胜 阿诺斯克轰入今季新⾼26分领军奏捷

香港⾦⽜今晚（7 ⽇）续在 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL）主场出击，在福⽥体育公园体育馆迎战江⻄鲸裕清酒。在阿诺斯克取得今季最⾼的 26 分下，香港金牛以101：68⼤胜对⼿，豪取六连胜，延续今季 NBL 全胜⾛势。

香港⾦⽜今仗正选阵容为孙晨然、刁展望、卢艺文、巴尔文（Ondřej Balvín）及厄特尔⼆世（Michael Ertel II）。比赛初段，客队外援科恩⼿感火热，连续取分，令香港⾦⽜开局略显被动。惟卢艺文与孙晨然迅速挺⾝⽽出，先后命中空位三分球，配合刁展望多次突破杀入篮底取分，逐步稳住局势，重拾比赛节奏。其后厄特尔⼆世外线轰入三分，再接应孙晨然后场偷截发动快攻上篮得⼿，助球队追成 19：19 平⼿。唐才育随后把握机会，逼使对⼿失误并成功偷截快攻上篮，协助香港⾦⽜今场⾸次取得领先，反超前 21：19。⾸节余下时间双⽅拉锯，互有攻守，香港⾦⽜⾸节以 26：27 仅落后⼀分。

次节甫开赛，厄特尔⼆世即再度偷截成功快攻得⼿，侯天⼀亦在禁区内把握机会篮底建功，香港⾦⽜随即反先 30：27。之后就是阿诺斯克（E.J. Anosike）的表演时间，这位 2024 赛季 NBL 得分王火⼒全开，凭借多样化的进攻⼿段频频取分，内外兼备，单节独取 15 分，带领香港⾦⽜以 56：47 领先返回更衣室。

换边后，香港⾦⽜全⾯掌控战局，进攻端多点开花，卢艺文、卢杜伟、厄特尔⼆世及巴尔文等⼈轮番得分；防守⽅⾯同样表现强硬，成功⼤幅压低江⻄鲸裕清酒的投篮命中率。结果香港⾦⽜在第三节打出⼀段 24：7 的凌厉攻势，将领先优势⼀举拉开⾄26 分，可谓胜负已分。

进入最后⼀节，港将新星吴委峻获派上场，凭着勤⼒⾛动和灵活⾝⼿，在防守端交⾜功课；进攻⽅⾯亦命中⼀次美妙的擦板入球，表现令⼈留下深刻印象。不过，今场主⾓始终是阿诺斯克，这位外援未有因球队⼤幅领先⽽放软⼿脚，依然积极进攻，带领香港⾦⽜以 101：68 ⼤胜对⼿，豪取开季六连胜，亦是今季 NBL ⾄今唯⼀保持不败的球队。

港将新星吴委峻末节获派上场。杨功煜摄

⾦⽜今仗延续平均得分的进攻特⾊，12 名上阵球员全部有得分进帐。当中，阿诺斯克攻入全场最⾼的 26 分，创下个⼈今季得分新⾼；厄特尔⼆世亦贡献 19 分，表现同样抢眼。

香港⾦⽜总教练解立彬赛后表⽰：「球队在初段打得比较焦急，后来对攻防作出调整后有了改善。⽬前球队正处于上升期，我们还有很多地⽅需要练习及改善，赛季还很⻑，希望球员能保持专注。」

香港⾦⽜之后会展开作客之旅，先后远征江⻄、湖北、焦作及张家⼝，连续应付多场客场硬仗。球队其后将于 1 ⽉ 20 ⽇重返福⽥主场，迎战⽯家庄翔蓝。