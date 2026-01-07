香港网球公开赛｜迪亚路男单1：2败黄泽林 赛后大赞：他更稳更成熟了 向他致敬 明日双打拍住上力争胜利

香港网球公开赛2026今日(7号)爆出激战，世界排名第40位的加拿大好手迪亚路（Gabriel Diallo），在先赢一盘的优势下，遭主场作战的香港「一哥」黄泽林（Coleman Wong）逆转，以盘数1：2告负，无缘男单第三圈。迪亚路在赛后大方称赞黄泽林两年来的显著进步，并表示已准备好将单打结果抛诸脑后，专注于双打争胜。尽管单打失利，迪亚路明日将与这位刚刚击败自己的对手黄泽林再度携手，出战男双第二圈赛事。

迪亚路欣赏黄泽林表现并向其致敬 明日双打将搏尽争取胜利

赛后迪亚路接受访问，谈到今日比赛时表示：「我觉得我的开局非常好，显然我知道Coleman会在第二局，最终在第三局提升自己的水平。我认为有些地方我可以做得更好，总括来说，我的表现非常出色。我会分析我可以改进的地方，然后继续前进。」

被问到主场观众的影响时，迪亚路坦言：「这确实能帮助球员发挥得更好。他理解每位球员都渴望在家乡比赛，就像加拿大球员每年也只有一次本土赛事机会，因此主场赛事显得格外重要。他认为黄泽林今天在球迷支持下打出高水准是意料之中，值得这场胜利。」

比较2024年与今日的黄泽林，迪亚路表示十分欣赏：「他的火力依然很强，非常有爆发力。他现在整体上更加稳健，经验更加丰富，场上也更加成熟。所以向他致敬。」关于明日继续与黄泽林合作双打，迪亚路强调：「我们必须把这两件事分开来看。输了当然我很失望，但你必须把这些放在一边，明天我们还有任务在身，我们会尽我所能做好准备，争取胜利。」

明天次轮双打赛事「黄迪配」将会迎战德国选手法兰森（FRANTZEN GER）/ 荷兰选手夏斯 (HAASE NED) 组合。

国家队吴亦炳以总盘数（1：2） 逆转败俄罗斯球手，无缘晋级第三圈赛事。廖伟业摄

国家队吴亦炳(左)俄罗斯球手卢比利夫 (RUBLEV, Andrey)（右），无缘晋级第三圈赛事。廖伟业摄

而国家队吴亦炳以（6：3 ）、（2：6 ）、（1：6 ），总盘数1：2逆转败俄罗斯球手卢比利夫 (RUBLEV, Andrey)，无缘晋级第三圈赛事。

记者、摄影：廖伟业