汇丰SVNS七人榄球挑战赛3｜港队教练高勋目标首仗击败汤加建立信心

更新时间：16:00 2026-01-07 HKT
发布时间：16:00 2026-01-07 HKT

中国香港男子七人榄球队周三（7号）于香港体育学院进行公开操练，为即将于本月17至18日在杜拜举行的「汇丰SVNS七人榄球挑战赛3」备战。主教练高勋强调，球队已从体能、技术到心理完成全面部署，目标在首场击败汤加，建立比赛势头 ，力图跻身更高级别赛事。主力球员房杰锋则矢志要弥补遗憾：「希望今年可以参加上次无缘的亚运舞台。」 

首战建立比赛势头  分阶苦练体能和战术 

港队将于本月17至18日举行的七人榄球挑战赛将硬撼汤加、萨摩亚及哥伦比亚。高勋直言所有对手均非常强劲，但战略清晰：「第一场比赛对我们来说至关重要，因为它能帮助我们建立比赛势头，增强信心。所以我们必须专注于与汤加的比赛，争取拿下这场比赛 。 」 

主教练高勋详述备战策略分两阶段推进：「全运会后球队稍作休息，随即于圣诞节前展开5至6周高强度训练，重点提升体能及高强度对抗能力。本周我们主要完善比赛计划和战术，为比赛做好准备。 」

房杰锋 ：身体健康最紧要 目标瞄准亚运

现年28岁的房杰锋表示全运会夺金给予他们信心，他说：「 全运会攞到牌系一个强心针，令到我哋觉得自己有实力之余，相信有返个实力去攞返前年的表现出嚟。 」而新一年，他最大的愿望是：「最紧要系身体健康。同埋希望都系想打上一次打唔到嘅亚运，最终最大目标系希望我哋可以入到世界系列赛。 」
 

