NBA｜占士再轰30分老当益壮 当积上演「Luka Magic」两人末节接管战局 湖人逆转塘鹅夺三连胜（有片）

41岁的勒邦占士（LeBron James）老当益壮，再度缴出30分表现，刷新自己仅7日前写下的「史上最年长30+」得分纪录。末节占士接管战局，当积（Luka Doncic）同场上演「Luka Magic」连轰高难度三分，两人合力于第四节掀翻劣势，助湖人主场以111：103击退西岸包尾的塘鹅，豪取三连胜，并续保今季关键时刻（剩5分钟5分以内）不败金身。

两军开局即互缠，前三节始终未能将差距拉至双位数。至第三节末段，塘鹅才以83：74取得本场最大领先。占士随即以三罚加快攻灌篮把分差缩至4分，惟塘鹅今仗最耀眼的梅菲（Trey Murphy）手感火热，单节狂取20分、全场砍下职业生涯新高42分，并以一次「2+1」强攻为客队稳住形势，带著86：79优势进入末节。

湖人关键时刻保持全胜 仅次于73胜勇士

决胜第四节，湖人打出一波18：4强势逆袭。占士连飙两记超远三分点燃主场，达尔顿克内希特（Dalton Knecht）外线支援、迪安祖艾顿（Deandre Ayton）连续内线取分，比分瞬间反超至97：90。塘鹅其后虽力追，分差始终未能压至4分之内；当积末节扛起火力，在读秒阶段两度「歪身」压哨三分命中，上演「Luka Magic」将胜局锁定，最终湖人8分奏捷，同时将球队今季在关键时刻的战绩提升到13胜0负，仅次于15-16赛季创造了73胜9负常规赛最佳战绩的勇士，他们当时取得了14胜0负的关键时刻战绩。

41岁占士老当益壮

在12月30日踏入41岁的占士上演不老神话，近期状态依然火热，时隔7日再度轰下30分，将「最老30+」的纪录再度刷新。赛后他感触道：「我已经41岁了，很珍惜每次上场的机会，能射入关键球，帮球队赢球。」今仗同收30分、并送出10次助攻的当积亦幽默回应：「等我到41岁，可能已经一瘸一拐了。」

"HERE GOES L-B-J!"



41 years old & Year 23 in the league… @KingJames is still rocking the rim!



30 points in LAL's W tonight 👑 pic.twitter.com/v1XO6jDVWm — NBA (@NBA) January 7, 2026

占士踏入2026年后场均贡献29分、8篮板、8助攻，投篮命中率高达59%，率队拉出三连胜。期间他三度于末节挺身而出：两战灰熊分别在第四节攻下10分2篮板3助攻与11分3篮板3助攻；今战逆转塘鹅再添10分2篮板1助攻。占士指今场翻盘关键在防守提升，令塘鹅在末节仅得17分，同时自评打法成熟无漏洞：「无论比赛走向如何，或教练组希望我如何应对，我都会想办法把球队利益放在首位。」